Ritrovata salva la ragazza di Piazza Armerina scomparsa

Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di Martina Stivala, la giovane di Piazza Armerina di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi. La notizia del suo ritrovamento porta un profondo sollievo alla famiglia e all’intera comunità armerina, rimasta in apprensione fin dalle prime ore dalla denuncia di scomparsa. Sarebbe stata ritrovata in una zona di campagna dove si sono concretate le operazioni di ricerca, secondo le direttive della Prefettura di Enna.

Il messaggio del sindaco

“Il coordinamento ha visto operare in sinergia le Forze dell’Ordine, l’Ufficio comunale di Protezione Civile e diverse squadre di volontari che hanno perlustrato il territorio fornendo supporto logistico e operativo alle autorità competenti” ha detto il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, rallegrandosi per il ritrovamento della giovane ed inviando un messaggio di sollievo e vicinanza alla famiglia, auspicando per loro un rapido ritorno alla serenità.