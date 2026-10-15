Carabinieri: il capitano Emanuele Pepe nuovo comandante della Compagnia di Enna

Il capitano Emanuele Pepe è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Enna. Subentra al maggiore Francesco Mazzuoccolo, destinato a un incarico operativo al Comando Legione Carabinieri Sicilia, a Palermo.

La carriera del nuovo comandante

Palermitano, 37 anni, Pepe ha frequentato la Scuola Marescialli di Firenze, l’Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali dei Carabinieri di Roma. È laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un master di secondo livello in Criminologia forense.

Nel corso della carriera ha comandato il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brindisi e la Compagnia di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Ha inoltre prestato servizio nel 6° Battaglione Carabinieri Toscana e ricoperto l’incarico di comandante della Polizia militare del contingente italiano in Kuwait, nell’ambito della missione Inherent Resolve/Prima Parthica.

Tra le priorità indicate dal nuovo comandante figurano la prevenzione, il contrasto all’illegalità e la vicinanza ai cittadini, attraverso la collaborazione con la magistratura e le altre forze di polizia. Centrale, nell’azione sul territorio, il ruolo delle Stazioni dei Carabinieri come presidi di ascolto e sicurezza per la comunità.