ATI Enna, Rita Cosentino nominata direttrice generale

L’Assemblea dei sindaci dell’ATI idrico di Enna ha approvato all’unanimità dei presenti la nomina del nuovo Direttore generale e gli strumenti di programmazione dell’ente. L’incarico sarà affidato all’ingegnere Rita Cosentino, prima classificata nella graduatoria predisposta dalla commissione esaminatrice. Ora manca solo che accetti l’incarico.

Le approvazioni

Nel corso della seduta sono stati approvati anche il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione, atti che definiscono le attività e le risorse finanziarie dell’ATI. Le decisioni riguardano il consolidamento organizzativo e amministrativo dell’ente, impegnato nella programmazione degli interventi per il servizio idrico integrato in provincia di Enna.

Il presidente Cammarata

Il presidente dell’ATI, Nino Cammarata, ha commentato i provvedimenti approvati dall’Assemblea, richiamando la necessità di rafforzare la struttura per affrontare le attività future.

«Proseguiamo con determinazione nel percorso di strutturazione dell’ATI Enna, rafforzando l’organizzazione amministrativa e burocratica dell’ente fondamentali per portare avanti le attività di progettazione e programmazione degli interventi necessari per il territorio. L’approvazione di questi atti rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento della struttura e nella costruzione di una governance sempre più efficiente e operativa. Il nostro impegno rimane quello di tutelare gli interessi dei cittadini, lavorando per migliorare il servizio idrico integrato, sostenere gli investimenti e garantire risposte concrete alle esigenze delle comunità della provincia».