Dal 20 ottobre i RinnovaMente Days di RWE a Enna: quattro giorni per il futuro energetico del territorio

Al via il 20 ottobre a Enna la quarta edizione di “RinnovaMente Days – Crescere con Energia!”, la manifestazione promossa da RWE Renewables Italia per favorire la conoscenza delle energie rinnovabili e promuovere il dialogo tra istituzioni, operatori del settore, scuole e comunità locali sui temi della transizione energetica.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Enna, dell’Università degli Studi di Enna “Kore” e della Società Geografica Italiana, si svolgerà presso il Dome RWE allestito all’Autodromo di Pergusa e proporrà quattro giornate di laboratori didattici, incontri istituzionali, approfondimenti tecnici ed esperienze divulgative dedicate ai diversi attori del territorio.





Tra le principali novità dell’edizione 2026 vi è una reale navicella eolica musealizzata, il cuore tecnologico di una turbina che ha prodotto energia pulita per anni e che oggi intraprende una seconda vita come spazio di formazione e divulgazione, un’esperienza più unica che rara per i visitatori.

“Il futuro dell’economia è sostenibile. Investire nelle energie rinnovabili, e quindi nella transizione energetica, è fondamentale non solo per il rispetto del mondo in cui viviamo, ma anche per ragioni strategiche ed economiche. Pensiamo al caro energia: l’Italia è un Paese povero di risorse fossili, e puntare sulle fonti rinnovabili significherebbe ridurre la nostra dipendenza dall’estero e garantire a famiglie e imprese costi più stabili e sostenibili. Per un territorio come il nostro, a forte vocazione agricola, questi eventi e queste iniziative rappresentano un’occasione concreta per dare nuovo slancio, e quindi un nuovo futuro, a un settore tanto importante per l’Ennese. Con questa amministrazione stiamo investendo con decisione sulle rinnovabili e sulla rinaturalizzazione, perché crediamo che la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico debbano procedere insieme. L’evento che ci apprestiamo a ospitare a Pergusa è solo un primo segnale di ciò che possiamo realizzare, a partire dalle nuove generazioni”, ha dichiarato Vladimiro Crisafulli, Sindaco del Comune di Enna:





“Per noi di RWE, la Sicilia rappresenta un territorio strategico, dove siamo presenti con oltre 145 MW di capacità installata tra impianti eolici e fotovoltaici. Tra questi il nuovo impianto agrivoltaico avanzato Enna, che inauguriamo proprio in questi giorni. Con RinnovaMente Days vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro legame con il territorio e le comunità locali, promuovendo il dialogo con cittadini, istituzioni e scuole. Crediamo infatti che la transizione energetica debba essere non solo un’opportunità di sviluppo sostenibile, ma anche un’occasione concreta per generare valore condiviso”, ha spiegato Paolo Raia, Country Chair RWE Renewables Italia.





Il programma della manifestazione:





Nella giornata di apertura martedì 20 ottobre, RWE inaugurerà il parco agrivoltaico avanzato Enna (9,5 MWac), realizzato per gli aspetti agricoli in partnership con la Società Agricola Piscopo. L’impianto testimonia l’impegno dell’azienda nello sviluppo di soluzioni in grado di integrare la produzione di energia rinnovabile e le attività agricole, con circa 400 ovini che pascoleranno a rotazione all’interno del parco. Il latte prodotto dagli animali sarà conferito a un caseificio locale per la produzione di Pecorino Siciliano DOP e Piacentinu Ennese DOP, creando un legame concreto tra produzione di energia, attività agricola e filiera agroalimentare del territorio.

A seguire si terrà il convegno istituzionale “Territori Rinnovabili: il Valore di Fare Sistema per uno Sviluppo Condiviso”, occasione di confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese e del settore energetico sulle prospettive di sviluppo sostenibile dei territori e sul contributo delle energie rinnovabili alla crescita economica e sociale delle comunità locali.

Mercoledì 21 ottobre si svolgerà invece il seminario “Agrivoltaico: l’agricoltura che produce anche energia. Una nuova opportunità per la filiera agroalimentare”, dedicato alle opportunità offerte dall’integrazione tra agricoltura e produzione energetica, con particolare attenzione agli aspetti agronomici, normativi e di filiera, cui seguirà un aperitivo con degustazione di prodotti della filiera agrivoltaica.

Durante tutte le quattro giornate sono attesi circa 1.000 studenti del territorio, che prenderanno parte attiva a laboratori e attività divulgative sulle energie rinnovabili, la sostenibilità ambientale e la transizione energetica.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma “RinnovaMente – Sostieni il Futuro!”, attraverso il quale RWE promuove attività di informazione, formazione e coinvolgimento delle comunità locali sui temi della transizione energetica e delle fonti rinnovabili.

RWE Renewables Italia – forte presenza nel mercato italiano

RWE è uno dei principali operatori nel mercato italiano delle energie rinnovabili. L’azienda adotta un approccio integrato che comprende lo sviluppo, la costruzione, la gestione e la commercializzazione di impianti eolici e fotovoltaici.

Con 17 parchi eolici onshore, un impianto fotovoltaico e due impianti agrivoltaici attualmente in esercizio, RWE gestisce oggi in Italia una capacità installata complessiva di oltre 608 MW, n grado di assicurare la fornitura di energia verde a più di 500.000 famiglie italiane.

A livello mondiale, circa 20.000 dipendenti lavorano per l’azienda.

L’Azienda sta inoltre decarbonizzando le proprie attività in linea con il percorso di riduzione delle emissioni compatibile con l’obiettivo di 1,5°C, eliminerà gradualmente il carbone entro il 2030 e punta a raggiungere la neutralità climatica (net zero) entro il 2040, pienamente in linea con la propria missione: Our energy for a sustainable life.







