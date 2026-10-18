Enna, a Lamezia arriva un altro ko: la Vigor passa 3-0

Si chiude con una sconfitta per 3-0 la trasferta dell’Enna sul campo della Vigor Lamezia. I calabresi indirizzano la gara già nelle prime battute e nella ripresa mettono al sicuro il risultato, lasciando agli ennesi l’ennesima domenica difficile di un campionato fin qui avaro di soddisfazioni.

La gara

La partita si sblocca dopo appena quattro minuti: è Ranieri a portare avanti i padroni di casa, sfruttando l’avvio favorevole della Vigor. L’Enna prova a reggere l’urto e a rimanere in partita, ma fatica a trovare spazi e soluzioni per impensierire gli avversari. La formazione gialloverde non riesce a cambiare l’inerzia dell’incontro e rientra negli spogliatoi ancora sotto di una rete.

Nella ripresa arriva il colpo decisivo. Al 50’ Sanzone firma il raddoppio e, appena tre minuti più tardi, trova anche la doppietta personale, fissando il punteggio sul 3-0. Per l’Enna non c’è la reazione sperata e il finale certifica una nuova battuta d’arresto.

Il futuro sempre più incerto

La sconfitta aggrava una classifica già preoccupante: la squadra ennese resta ultima in solitudine con un solo punto e, dato ancora più significativo, senza aver segnato neppure un gol. Numeri che fotografano le difficoltà di questo avvio di stagione e che impongono una svolta.Ma ai problemi del campo si aggiunge una situazione societaria sempre più delicata. Il presidente Travagin ha messo il club in vendita e l’unica trattativa concreta, quella con l’imprenditore Pace, non è ancora arrivata alla conclusione. A rendere il quadro ancora più incerto è la disponibilità annunciata dallo stesso Travagin a ritirare la squadra dal campionato.

L’addio di Panico

Prima della gara è arrivato anche l’addio di Domenico Panico, consulente calcistico che aveva contribuito in maniera importante all’allestimento della rosa. Per l’Enna, dunque, la crisi non riguarda soltanto i risultati: mentre la squadra cerca ancora il primo gol e punti per risalire, fuori dal campo resta da chiarire quale futuro attenda il club e se esistano le condizioni per proseguire regolarmente la stagione.

Foto tratta dalla pagina Facebook Vigor Lamezia