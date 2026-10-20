La premiere del nuovo videoclip musicale “Cuddles” di Davide Vinciprova feat. Luxinliminali su Mtv

Il brano accompagnerà la nuova telenovela messicana in onda negli Stati Uniti dal 17 gennaio 2027 e in Messico dal giorno successivo. La premiere del videoclip è prevista su MTV a partire da febbraio 2027.





Un nuovo traguardo professionale per Davide Vinciprova, artista che continua a distinguersi per la capacità di fondere sonorità, stili e suggestioni musicali provenienti da diverse parti del mondo. È in corso la lavorazione del videoclip di “Cuddles”, brano realizzato in collaborazione con Luxinliminali e colonna sonora della telenovela messicana “Corazon de Marruecos”, la cui distribuzione televisiva è prevista negli Stati Uniti d’America dal 17 gennaio 2027 e in Messico dal 18 gennaio.

Il progetto audiovisivo unirà musica e immagini, alternando sequenze tratte dalla telenovela alle parti cantate da Vinciprova. Una scelta che punta a creare un dialogo tra linguaggio televisivo e dimensione musicale, accompagnando il pubblico nelle atmosfere della produzione e valorizzando al tempo stesso l’identità artistica del cantautore.

Con Cuddles, Vinciprova prosegue un percorso creativo caratterizzato dalla contaminazione di generi e tradizioni sonore differenti. Il suo approccio musicale si muove oltre i confini geografici e stilistici, alla ricerca di tonalità capaci di suscitare emozioni e raggiungere la sensibilità di un pubblico internazionale. Una ricerca che trova nel nuovo progetto un’ulteriore occasione di espressione, grazie alla collaborazione di Luxinliminali e all’inserimento del brano in una produzione televisiva destinata al mercato nord e centro americano inizialmente.

La premiere del videoclip è prevista sull’emittente MTV a partire da febbraio 2027, con la programmazione italiana affidata a MTV Italia secondo il calendario annunciato. Un appuntamento che potrebbe contribuire a dare ulteriore visibilità al progetto e ad ampliare la platea di ascoltatori dell’artista.

Per Davide Vinciprova si tratta di un nuovo passo in un percorso professionale orientato a una crescente apertura internazionale. Un’evoluzione che si inserisce nel solco dei risultati già ottenuti con l’album This Is Dad, indicato come disco d’oro, e che testimonia la volontà di proseguire lungo una strada in cui sperimentazione, identità musicale e comunicazione emotiva rappresentano elementi centrali.

Le riprese del videoclip sono già iniziate. In attesa della pubblicazione, Cuddles si prepara così a legare il nome di Vinciprova a una produzione televisiva internazionale, confermando l’ambizione di un artista che punta a trasformare la propria versatilità musicale in un linguaggio capace di parlare a pubblici e culture differenti.





A partire dal 1 Novembre 2026 “Cuddles” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali come Spotify, Apple Music, Amazon Music, Youtube e tante altre, oltre al cd musicale sul sito

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