Pietraperzia: topo alla Verga, sindaco: “Scuola sanificata, non la chiudo ma basta allarmismi”

Nessun provvedimento di chiusura per la scuola Verga di Pietraperzia, dove nei giorni scorsi è stata segnalata la presenza di un topo. Lo ha assicurato il sindaco Di Gloria in una diretta sulla pagina Facebook del Comune, trasmessa ieri sera insieme a tutta la giunta, durante la quale ha ricostruito la vicenda e risposto alle polemiche che da giorni circolano sui social e soprattutto assicurato sulle condizioni igieniche e sanitarie del plesso.

La sanificazione dell’istituto

Secondo la versione del primo cittadino, venerdì ha ricevuto dalla scuola la segnalazione della presenza di roditori. Il Comune ha quindi disposto una sanificazione dei locali e il posizionamento di trappole. Domenica è arrivata una seconda segnalazione: il sindaco ha detto di aver richiamato la ditta per un ulteriore intervento di sanificazione e ha annunciato che seguiranno altre operazioni di bonifica nell’edificio.

La scelta di alcuni genitori

Lunedì alcuni genitori hanno scelto di non mandare i figli a scuola. Una decisione “autonoma”, l’ha definita Di Gloria, ribadendo che non c’è stato alcun provvedimento di chiusura e che non è previsto nelle prossime ore.

“Procurato allarme”

Nel corso della diretta il sindaco ha attribuito il clamore sui social a esponenti dell’opposizione e a persone contrarie all’amministrazione, accusandoli di aver alimentato una forma di allarmismo. Ha parlato di procurato allarme e ha annunciato di essere pronto a denunciare tutto nelle sedi opportune.