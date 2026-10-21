Si spacca il fronte degli autotrasportatori, blocco a Catania: carenza di scorte nell’Ennese

Sembrava finita la protesta degli autotrasportatori in Sicilia ma nel Catanese nonostante l’intesa raggiunta a livello nazionale per fermare la mobilitazione, alcuni gruppi di camionisti hanno proseguito il blocco.

Anche nell’Ennese si avvertono gli effetti delle difficoltà nel trasporto delle merci, con le forniture destinate ai supermercati della provincia che faticano ad arrivare regolarmente.

La spaccatura

A preoccupare è anche la spaccatura all’interno della categoria. Il Comitato nazionale trasportatori ha denunciato presunte intimidazioni e danneggiamenti ai mezzi nei confronti di chi vorrebbe riprendere il lavoro, chiedendo l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza degli autisti.

I disagi nell’Ennese

I disagi rischiano di ripercuotersi sull’intera catena distributiva regionale. L’Ennese, che dipende dai collegamenti con i principali poli logistici siciliani per l’arrivo di numerosi prodotti, risente delle difficoltà nella circolazione dei mezzi pesanti.

Per i punti vendita della provincia, il problema riguarda la regolarità delle consegne e la possibilità di rifornire gli scaffali nei tempi consueti. Quando i camion restano fermi o le partenze subiscono ritardi, anche la distribuzione locale può rallentare, con ripercussioni sulla disponibilità di alcune merci.

La preoccupazione riguarda quindi non soltanto il comparto dell’autotrasporto, già alle prese con il peso del caro carburante, ma anche le attività commerciali e i consumatori.