All’ Istituto Alberghiero di Centuripe il Tavolo Territoriale Provinciale sull’Istruzione Turistica

Si è svolto oggi, giovedì 22 ottobre 2026, presso l’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe, il Tavolo Territoriale Provinciale sull’Istruzione Turistica, dedicato al tema “Modello di raccordo tra formazione e impresa”, nato su proposta di RE.NA.I.A. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. All’incontro hanno partecipato rappresentanti degli IPSEOA di Piazza Armerina, Enna, Troina e Centuripe, l’ing. Filippo Ciancio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dirigenti scolastici e delegati delle scuole secondarie di primo grado di Centuripe, Regalbuto, Catenanuova, Adrano e Leonforte, oltre ai rappresentanti del mondo della formazione e delle imprese. I lavori, moderati dal prof. Antonio Sportaro, Responsabile della sede IPSEOA di Centuripe, si sono aperti con il saluto del Dirigente Scolastico prof. Serafino Lo Cascio e sono proseguiti con un confronto sui temi dell’orientamento, della formazione post diploma e del raccordo con il mondo del lavoro. Particolarmente significativo l’intervento della prof.ssa Maria Biondi, F.S. Orientamento dell’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe, che ha evidenziato come l’orientamento non possa limitarsi alla scelta di una scuola, ma debba aiutare i giovani e le loro famiglie a comprendere quali competenze, professioni e prospettive offre oggi un settore in continua evoluzione come quello turistico-alberghiero. Spazio anche alla prosecuzione degli studi dopo il diploma, con il contributo dell’ITS Academy Fondazione Archimede e la presentazione del corso HO.MA, che partirà a Centuripe da novembre 2026, e al momento dedicato a “La voce delle imprese”, incentrato sulle competenze richieste oggi ai giovani che entrano nel settore turistico-alberghiero. Dal confronto è emersa la volontà di costruire una rete territoriale stabile tra scuole, ITS e imprese, attraverso laboratori esperienziali, incontri con professionisti, visite aziendali e attività di orientamento rivolte agli studenti e alle famiglie. La giornata si è conclusa con la visita ai laboratori dell’Istituto e con un momento conviviale preparato e gestito dagli studenti, dai docenti e dal personale ATA dell’IPSEOA “Don Pino Puglisi” di Centuripe.





Luogo: Istituto Professionale Alberghiero “Don Pino Puglisi” , Via Dante, 1, CENTURIPE, ENNA, SICILIA