Carabinieri, il comandante della Legione Sicilia in visita a Nicosia e Cerami

Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha visitato il Comando Compagnia di Nicosia e la Stazione dei Carabinieri di Cerami, nell’Ennese. Ad accoglierlo sono stati i comandanti dei due reparti insieme ai militari in servizio. Nel corso degli incontri, il generale ha sottolineato l’importanza della presenza dell’Arma sul territorio, soprattutto nelle comunità dell’entroterra, e del rapporto diretto con i cittadini.

“Vicini alla gente”

«È oggi più che mai fondamentale essere vicini alla gente, soprattutto a chi ha più bisogno della presenza dello Stato», ha dichiarato Del Monaco, indicando i Carabinieri come «veri punti di riferimento della comunità».

Il comandante della Legione ha inoltre espresso apprezzamento per l’impegno e lo spirito di servizio del personale, evidenziando il ruolo delle stazioni territoriali nella tutela della sicurezza e nel mantenimento del rapporto di fiducia con la popolazione.