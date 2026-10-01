Carabinieri, il generale Del Monaco in visita alla Compagnia di Piazza Armerina

Il generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha fatto visita alla Compagnia di Piazza Armerina, incontrando i militari nella caserma “Tuttobene” e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il punto sul territorio

Ad accoglierlo è stato il comandante della Compagnia, capitano Fabio Armetta. Al confronto hanno preso parte anche i comandanti del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Piazza Armerina, Barrafranca, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe e Aidone.

Durante il briefing sono state illustrate le caratteristiche del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici e alle dinamiche della criminalità locale.

L’incontro con i carabinieri in congedo

Del Monaco ha poi incontrato i rappresentanti dell’Arma in congedo, sottolineandone il contributo maturato durante il servizio e l’attività svolta oggi attraverso il volontariato.

Il comandante della Legione ha quindi ribadito l’importanza della presenza delle Stazioni Carabinieri nei centri minori, prima di raggiungere Aidone per una visita al presidio locale e un incontro con il personale. Ai militari ha richiamato l’importanza di affrontare il servizio con concentrazione, serenità ed entusiasmo.