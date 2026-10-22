Il congresso internazionale Cardiology Academy Tomorrow, la terza edizione a Palermo dal 22 al 24 ottobre 2026

Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre 2026 si terrà a Palermo, al Marina Convention Center, la terza edizione del Congresso Cardiology Academy Tomorrow, organizzato dal professore Alfredo Galassi, ordinario di Cardiologia, direttore dell’unità operativa complessa di Cardiologia del Policlinico e direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione di tutte le cardiologie ospedaliere di Palermo e provincia, l’Università degli Studi di Palermo con le sue sedi a Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Il congresso riunirà clinici ed esperti internazionali che condivideranno tecniche interventistiche e innovazioni tecnologiche d’avanguardia.

Il programma prevede 6 letture magistrali tenute da autorevoli leader d’opinione della cardiologia, 14 simposi dedicati agli argomenti più innovativi e 55 presentazioni frontali. Saranno inoltre realizzati interventi di cardiologia interventistica percutanea in diretta, sia sulle arterie coronariche sia sulle strutture cardiache, comprese valvole e cavità. Tali procedure vengono eseguite senza ricorrere al bisturi, mediante l’introduzione di apposite sonde attraverso le arterie e le vene degli arti superiori o inferiori, fino a raggiungere il cuore.

Questi interventi verranno eseguiti dal Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo ed anche in contemporanea via web da altre cardiologie in sedi nazionali ed internazionali in Europa, in Medio Oriente e Nord Africa e saranno proiettati in diretta presso l’auditorium del Marina Convention Center. Questo contributo internazionale favorirà lo scambio di esperienze tra i migliori cardiologi interventisti su scala mondiale, e mostrerà tecniche interventistiche e innovazioni tecnologiche d’avanguardia, rendendo l’evento una piattaforma dinamica di formazione e collaborazione di altissimo livello professionale.

Le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di mortalità nei Paesi industrializzati, rappresentando circa il 45% di tutti i decessi. La cardiologia rappresenta uno dei settori più innovativi della medicina moderna, in continua evoluzione grazie a strategie diagnostiche all’avanguardia, trattamenti farmacologici e, soprattutto, procedure interventistiche avanzate.

Negli ultimi anni, la gestione dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari ha adottato sempre più un approccio integrato e multidisciplinare, coinvolgendo professionisti di settori correlati come la diabetologia, la nefrologia e la chirurgia vascolare.

Inoltre, mentre patologie comuni come l’insufficienza cardiaca, l’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia, così come malattie più rare ma altrettanto critiche come l’ipertensione polmonare o l’amiloidosi cardiaca, beneficiano di terapie più efficaci, è altrettanto fondamentale garantire che i percorsi di cura dei pazienti rimangano economicamente sostenibili e ben coordinati tra la medicina ospedaliera e quella territoriale.

Negli ultimi tre anni, Cardiology Academy Tomorrow si è affermata come un importante forum scientifico per la comunità cardiologica sia ospedaliera che accademica.

Quest’anno, il Congresso si arricchisce ulteriormente di una sezione dedicata alla cardiologia interventistica, con casi clinici dal vivo, che ospiterà operatori provenienti da tutta Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Questo contributo internazionale favorirà lo scambio di tecniche, esperienze e innovazioni, posizionando l’evento come una piattaforma dinamica per la formazione e la collaborazione di alto livello in ambito interventistico.

Gli obiettivi principali del Congresso sono: fornire una panoramica aggiornata sullo stato attuale delle strategie diagnostiche e farmacologiche per le principali malattie cardiovascolari; approfondire il dibattito sui più recenti progressi in cardiologia interventistica, imaging cardiovascolare, elettrofisiologia e stimolazione cardiaca; promuovere percorsi diagnostico-terapeutici integrati che colleghino la cardiologia ospedaliera con i servizi di assistenza primaria e territoriale.

Il Congresso internazionale di cardiologia si articola attorno a tre pilastri fondamentali:

1) La città ospitante, Palermo, capoluogo della regione Sicilia; 2) La collaborazione tra tutti i reparti di cardiologia ospedaliera della Sicilia occidentale, non solo quelli di Palermo; 3) L’Università di Palermo, che, attraverso la sua ampia rete formativa, svolge un ruolo di primo piano nella formazione in cardiologia per medici, paramedici e specialisti in tutta la Sicilia occidentale, compresi i centri accademici di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

INTERVISTA VIDEO al prof. Alfredo Galassi su Congresso Cardiacto 2026

Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 14:00

Artista: Cardiologia

Prezzo: 0.00