Pioggia di soldi per l’Ennese: dall’Ars 570 mila euro: ecco i Comuni beneficiari

Le variazioni di bilancio della Regione Siciliana prevedono 570 mila euro per sei interventi in provincia di Enna, destinati alla riqualificazione urbana, al recupero di immobili, alla valorizzazione del patrimonio storico e al miglioramento della viabilità. A darne notizia è Francesca Draià, commissario provinciale della Lega, che ha illustrato la ripartizione delle risorse e il lavoro svolto dal gruppo parlamentare del partito a sostegno delle istanze dei Comuni.

La quota più consistente, pari a 250 mila euro, è destinata a Valguarnera. Gli altri finanziamenti riguardano Nicosia, Regalbuto, Villarosa, Catenanuova e la strada Fiumarella, collegamento tra Valguarnera ed Enna.

Valguarnera ottiene 250 mila euro

A Valguarnera sono stati destinati 250 mila euro per interventi di riqualificazione urbana, con particolare riferimento al rifacimento del muro del cimitero e alla sistemazione della scalinata di Santa Croce.

A Nicosia sono previsti 120 mila euro per il ripristino della strada Sant’Andrea-Castagna, mentre altri 50 mila euro sono destinati alla strada Fiumarella, che collega Valguarnera con Enna, con l’obiettivo di intervenire sulla percorribilità e sulla sicurezza dell’arteria.

Risorse per Regalbuto, Villarosa e Catenanuova

Gli altri stanziamenti ammontano a 50 mila euro ciascuno. A Regalbuto le risorse serviranno alla realizzazione di due fermate per il trasporto pubblico in via Roma, con pensiline attrezzate e arredi urbani.

A Villarosa i fondi sono destinati alla riqualificazione dei locali dell’ex E.C.A., in via Solferino 18, attraverso la sostituzione degli infissi e la riparazione del tetto.

A Catenanuova, infine, i 50 mila euro serviranno al restauro e alla valorizzazione dell’Eremo di Monte Scarpello, dedicato a Maria Santissima del Rosario.

Scuole e agricoltura, le misure regionali

Accanto agli interventi destinati alla provincia di Enna, le variazioni di bilancio comprendono misure rivolte ad altri settori strategici per la Sicilia.

Tra queste figura un fondo per la climatizzazione degli edifici scolastici, nell’ambito dell’impegno dell’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. La misura punta a migliorare il comfort degli ambienti scolastici, ma nella nota non viene indicato l’ammontare complessivo delle risorse né la loro ripartizione.

Sul fronte agricolo sono previsti ulteriori 23 milioni di euro per contrastare il caro carburante e sostenere le imprese del comparto, nell’ambito dell’attività dell’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino. L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato dall’aumento dei costi di produzione per le aziende agricole.

Draià: «Lavoriamo per dare risposte ai territori»

La commissaria provinciale della Lega ha ringraziato il gruppo parlamentare del partito e il vicepresidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, per il sostegno alle richieste provenienti dai Comuni ennesi.

«Il lavoro di squadra e la collaborazione istituzionale sono fondamentali per trasformare le richieste dei territori in risorse e opportunità concrete», ha dichiarato Draià, sottolineando la necessità di mantenere aperto il confronto con gli amministratori locali e di portare le esigenze delle comunità nelle sedi istituzionali.

La dirigente della Lega ha inoltre ribadito l’intenzione di proseguire l’attività a sostegno dei Comuni della provincia, con particolare attenzione al miglioramento dei servizi e allo sviluppo del territorio.

Gli stanziamenti annunciati individuano le opere cui destinare le risorse. Per definire il quadro attuativo dei singoli interventi restano da verificare, attraverso gli atti amministrativi, le procedure previste e i tempi di realizzazione.