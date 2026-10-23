Terremoto in Sicilia, scossa avvertita anche a Enna: “Si muovevano i lampadari”

La scossa di terremoto avvertita in diverse zone della Sicilia è stata percepita anche a Enna, dove alcuni residenti riferiscono di aver sentito chiaramente il movimento degli edifici. Tra le testimonianze raccolte, quelle di persone che raccontano di aver avvertito il pavimento tremare e i lampadari oscillare, mentre altri riferiscono di aver provato una sensazione di capogiro.

Il sisma, con epicentro localizzato nel Mar Tirreno meridionale secondo le prime informazioni, è stato avvertito distintamente anche a Palermo e in altre aree della Sicilia. Nel capoluogo regionale, la percezione delle scosse ha spinto alcune persone a uscire temporaneamente dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro.

Le testimonianze da Enna

Anche nell’Ennese il movimento è stato percepito da alcuni cittadini, che hanno raccontato di aver notato oscillazioni all’interno delle abitazioni. In particolare, il tremore del pavimento e il movimento dei lampadari sono tra gli elementi riferiti dai residenti.

Alcune persone, contattate da ViviEnna, hanno inoltre descritto una sensazione di capogiro durante o subito dopo la scossa. Si tratta di testimonianze individuali, mentre sono in corso gli aggiornamenti sui parametri dell’evento sismico.

Epicentro nel Tirreno meridionale

Secondo le informazioni preliminari diffuse, la scossa più forte sarebbe stata registrata alle 12.19, preceduta da altri eventi sismici nella stessa area marina. La stima iniziale della magnitudo è stata indicata in un intervallo compreso tra 5.2 e 5.7, un dato che necessita di conferma attraverso gli aggiornamenti ufficiali dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Al momento, sulla base delle informazioni disponibili per questa ricostruzione, non sono confermati danni nel territorio ennese. Eventuali aggiornamenti sulla magnitudo, sulla localizzazione e sulle conseguenze del sisma saranno determinanti per definire con maggiore precisione la portata dell’evento.