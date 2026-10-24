Cardiacto 2026, Colombo e i progressi nella cardiologia interventistica

I progressi nella cardiologia interventistica. Di questo ha parlato all’interno di Cardiacto, Antonio Colombo, Senior Consultant in Cardiologia Clinica, Interventistica e Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) presso l’Humanitas Research Hospital di Rozzano (Milano) e Professore straordinario presso Humanitas University.

Tecniche mini-invasive cambiano il trattamento delle malattie delle valvole cardiache. Oggi, grazie allo sviluppo della cardiologia interventistica strutturale, una parte sempre più ampia di patologie può essere affrontata con tecniche mini-invasive, che consentono di ridurre il trauma chirurgico e favorire un recupero più rapido.

Intervista video al Prof. Antonio Colombo













Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA