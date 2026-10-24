Catenanuova, Consiglio straordinario dopo l’assalto ai bancomat

Un Consiglio comunale straordinario in forma di adunanza aperta, con il coinvolgimento di Centuripe, Regalbuto e Agira, per affrontare l’emergenza sicurezza nel territorio ennese. È l’iniziativa condivisa all’unanimità dei presenti dalla Conferenza dei capigruppo del Comune di Catenanuova, riunita il 22 ottobre su proposta del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castelli.

L’assalto della banda a Catenanuova

La decisione arriva dopo l’assalto ai due sportelli bancomat di Catenanuova, durante il quale una banda avrebbe bloccato gli accessi al paese per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. Un episodio che ha riportato in primo piano le preoccupazioni della comunità e un fenomeno, quello degli assalti agli sportelli con la tecnica della spaccata, che si è riproposto anche in altri Comuni della provincia di Enna.

Obiettivo sicurezza

L’obiettivo è aprire un confronto tra amministrazioni, istituzioni e cittadini sulle criticità comuni e promuovere iniziative coordinate di prevenzione, vigilanza e tutela delle comunità locali, nel rispetto delle competenze delle autorità preposte all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La richiesta dell’Unione vittime della mafia

Nel documento della Conferenza dei capigruppo viene inoltre richiamata la richiesta presentata dall’Unione Italiana Vittime Innocenti della mafia (UIVIm), a firma del presidente Graziano Catania, il 20 ottobre e protocollata il giorno successivo. La richiesta viene riconosciuta come contributo al dibattito pubblico, mentre il documento precisa che la proposta istituzionale è stata avanzata autonomamente dal presidente Castelli e condivisa dai capigruppo.