Cardiacto 2006 Corsini: “Gli anticorpi monoclonali utilizzati per ridurre il colesterolo LDL”
Comunicati Stampa - 25/10/2026
Le ultime strategie per ridurre il colesterolo LDL sono state illustrate durante il Congresso Cardiacto 2026 a Palermo da Alberto Corsini, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari Rodolfo Paoletti dell’Università degli Studi di Milano.
“Le terapie utilizzate nella pratica clinica di ogni giorno rimangono ma si impiegano anche farmaci più tecnologici come gli anticorpi monoclonali – spiega Corsini -. Studi di qualche anno fa avevano documentato i benefici sui pazienti a rischio molto o di prevenzione secondaria. Mancavano i pazienti cosiddetti a rischio alto ma senza eventi cardiovascolari”.
Intervista video al prof. Alberto Corsini
Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA