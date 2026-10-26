Furti ai bancomat, allarme nell’Ennese: questore convoca un vertice dopo le spaccate

La spaccata di Catenanuova, con il furto di due bancomat e le strade d’accesso al paese bloccate per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine, riporta al centro il tema della sicurezza nell’Ennese. Questa mattina il questore Cono Incognito ha convocato un tavolo tecnico con i rappresentanti delle forze di polizia per coordinare i controlli e prevenire nuovi assalti a istituti bancari e uffici postali.

Da Catenanuova agli altri Comuni

L’episodio di Catenanuova si inserisce in un quadro di azioni criminali analoghe registrate, in tempi diversi, anche ad Agira, Aidone, Valguarnera, Troina ed Enna. Le cosiddette «spaccate», messe a segno con l’irruzione nei locali e l’asportazione degli sportelli automatici o di altri beni, alimentano la preoccupazione delle comunità, soprattutto per la capacità dimostrata dai gruppi criminali di organizzare le incursioni e ostacolare i soccorsi.

La ripetizione di episodi di questo tipo accresce il senso di insicurezza tra i residenti, che chiedono risposte concrete e una maggiore tutela dei territori, anche nelle ore notturne.

Controlli e coordinamento

Al centro della riunione in Questura, la pianificazione dei servizi e una più stretta condivisione delle informazioni tra le forze dell’ordine. Incognito ha richiamato la necessità di intensificare la prevenzione nelle aree considerate più esposte e di assicurare un coordinamento operativo capace di favorire interventi tempestivi.

La Questura invita inoltre i cittadini a segnalare movimenti sospetti di persone o veicoli, in particolare la sera e durante la notte. La collaborazione della popolazione può contribuire alle attività di prevenzione, ma resta alle forze dell’ordine il compito di tradurre il coordinamento annunciato in una presenza efficace e in risultati verificabili sul territorio.