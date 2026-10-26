Polizia provinciale, controlli pure nel pomeriggio: al via la sperimentazione

La Polizia provinciale di Enna estende in via sperimentale il servizio alle ore pomeridiane. La nuova organizzazione, operativa da oggi, 26 ottobre, è stata disposta dal presidente del Libero Consorzio comunale, Piero Capizzi, con una determinazione del 21 ottobre, e attuata dal comandante Daniele Marangotto.

L’obiettivo è rafforzare la vigilanza sulle strade provinciali e i controlli contro i reati ambientali, ampliando la presenza degli agenti durante la giornata.

Capizzi: «Verificare l’efficacia della nuova organizzazione»

«Con questa nuova articolazione dell’orario con turni pomeridiani per la Polizia provinciale, intendiamo rafforzare la presenza del Corpo sul territorio e rendere più efficace l’attività di vigilanza e controllo su tutto il territorio provinciale», dichiara Capizzi.

Il presidente precisa che la fase sperimentale servirà a «verificare l’efficacia della nuova organizzazione, valutarne i risultati e individuare eventuali ulteriori margini di miglioramento».

Cinque unità in organico

La riorganizzazione parte in una condizione di organico ridotto: il Corpo dispone attualmente di cinque unità, compreso il comandante. Un limite che rende centrale la verifica della sostenibilità dei nuovi turni e della copertura effettivamente garantita nei diversi territori.

Il consigliere delegato Antonio Pagliazzo ha sottolineato la necessità di ottimizzare il personale disponibile, ringraziando il comandante e gli agenti per la disponibilità. La sperimentazione dovrà ora misurarsi con le esigenze di vigilanza ambientale e controllo della rete stradale provinciale.