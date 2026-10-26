Tennistavolo: Folgore Enna sul podio al torneo regionale, primo posto per Arinella

Doppio piazzamento sul podio per l’ASD Gruppo Folgore di Enna al II Torneo Regionale Giovanile di tennis tavolo, disputato domenica 25 ottobre a Caltagirone. Antonio Arinella ha conquistato il primo posto, mentre Francesco Giunta ha chiuso la competizione al terzo posto.

Dopo le Nazionali a Terni, arrivano nuove soddisfazioni

I giovani pongisti ennesi, reduci dai Campionati nazionali di Terni, confermano il proprio buon momento con due risultati che premiano l’impegno e il lavoro svolto dalla società.

Gli atleti sono scesi in campo con le nuove divise, sponsorizzate dall’associazione Co.Tu.Le.Vi., attraverso lo Sportello Antiviolenza Diana, impegnato nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, e dalla Farmacia Grippaudo di Enna.

Lo sport e il sostegno del territorio

Oltre ai risultati agonistici, resta centrale il valore dello sport come strumento di inclusione, socializzazione e rispetto delle regole. Da qui l’auspicio, da parte della l’ASD Gruppo Folgore di Enna, che anche gli enti locali possano sostenere le società sportive, contribuendo alla crescita dei giovani e allo sviluppo delle attività sul territorio.