Gupta a Cardiacto 2026: “Le sessioni di interventistica in diretta sono utili per i cardiologi di tutto il mondo”

Grande apprezzamento per il terzo Congresso Cardiology Accademy Tomorrow da parte del professore Vivek Gupta, cardiologo presso il Delhi Apollo Hospital a New Delhi.

“Per me è un grande piacere essere stato invitato a CardiActTo, congresso organizzato dal professore Alfredo Galassi dell’Ospedale Universitario di Palermo – ha detto Gupta -. Sono davvero impressionato da questa conferenza. Hanno tenuto molte lezioni sugli interventi coronarici, sulle cardiopatie strutturali, sulla riparazione della valvola mitrale per il rigurgito mitralico e sul TAVI, ovvero l’impianto transcatetere di valvola aortica. Conferenze di questo tipo sono estremamente utili per i giovani cardiologi di tutto il mondo. Le registrazioni effettuate sono utili per il trattamento finale dei pazienti. Come vedete, tutti i medici, o la maggior parte di essi — in particolare i cardiologi interventisti — sono dediti a salvare vite umane. E il salvataggio di vite umane avviene attraverso gli interventi. Negli interventi coronarici per casi complessi, si evita il bypass aortocoronario, che è molto più complicato. Seminari e conferenze così interessanti insegnano ai giovani e consentono anche lo scambio di conoscenze tra esperti, in modo da apprendere nuove tecniche e nuove innovazioni. In definitiva, è il paziente a beneficiare dell’assistenza e del miglioramento sia della qualità che della quantità della vita. Ciò significa che i pazienti non moriranno a causa di un grave rigurgito mitralico, di una grave stenosi aortica o di occlusioni coronariche multiple. Congratulazioni agli organizzatori e grazie per avermi invitato e per aver tenuto programmi di questo tipo. Anche noi in India organizziamo corsi indo-europei sulla rivascolarizzazione. Si tratta di un corso iniziato nel 2008 con il Professor Alain Cribier, il padre del TAVI, di cui ora fa parte anche il Professor Galassi. Stiamo anche pianificando di organizzare corsi in ospedali per medici indo-europei in India, con la partecipazione di esperti e medici europei”.

Intervista al prof. Vivek Gupta

























Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA