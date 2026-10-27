Leonforte, consegnati alla Polizia i locali dell’ex Pretura

Passo avanti verso la nuova sede del Commissariato di Polizia di Leonforte. Oggi sono stati consegnati i locali dell’ex Pretura, con la formalizzazione del verbale di presa di possesso dell’immobile destinato a ospitare gli uffici della Polizia.

Chi c’era

Alla firma erano presenti il questore di Enna, Cono Incognito, il direttore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale della Polizia di Stato per Sicilia e Calabria, Francesco Marino, il sindaco di Leonforte, Piero Lu Volsi, e il dirigente del Commissariato, Francesco Muffoletto.

La consegna costituisce un passaggio amministrativo importante, ma il trasferimento degli uffici non è ancora avvenuto.

La Questura

Nella nota diffusa dalla Questura di Enna si sottolinea che la struttura è «destinata a garantire una maggiore funzionalità degli ambienti di lavoro e un miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza».

La Questura evidenzia inoltre che, «una volta completati gli interventi necessari alla piena operatività», i nuovi locali consentiranno di rafforzare le capacità operative del presidio, contribuendo a rendere più efficaci le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Il sindaco Livolsi

Per Livolsi, l’obiettivo rappresenta il risultato di un percorso portato avanti dall’amministrazione comunale fin dall’insediamento, dopo oltre vent’anni di ipotesi e occasioni mancate. Il sindaco ha rivendicato l’ottenimento dei contributi necessari attraverso l’Assemblea regionale siciliana e la realizzazione in tempi rapidi dei lavori di adeguamento previsti e concordati.

Un ulteriore elemento riguarda il possibile rafforzamento dell’organico. Nella sua comunicazione, il primo cittadino ha riferito della promessa del questore di potenziare il Commissariato con l’assegnazione di nuovi agenti. Un impegno che, se attuato, potrebbe accompagnare il trasferimento nella nuova sede con un incremento della presenza della Polizia sul territorio.

La Questura, dal canto suo, richiama la collaborazione tra le istituzioni: l’iniziativa, si legge nella nota, «testimonia la proficua collaborazione tra l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’Amministrazione comunale», con l’obiettivo di assicurare alla comunità leonfortese un presidio moderno e rispondente alle esigenze locali.

e.