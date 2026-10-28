Spaccio di droga a Centuripe, 2 arresti

Due persone di Centuripe sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine sul traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Nicosia hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Enna, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini

I due indagati sono gravemente indiziati di detenzione e cessione continuativa di droga, con contestazione di specifiche aggravanti legate alle modalità e alla pericolosità della diffusione delle sostanze.

Lo spaccio

L’attività investigativa, avviata nel 2025 e coordinata dalla Procura ennese, è stata condotta dai militari dell’Aliquota operativa della Compagnia di Nicosia e della Stazione carabinieri di Centuripe. Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire i movimenti dei due indagati e la rete di contatti legata al mercato illecito locale.