Troina, uno spazio di confronto per i giovani: incontri mensili al Mactro

Dare voce alle nuove generazioni e trasformare le loro esigenze in proposte per la comunità. È questo l’obiettivo dell’adesione del Comune di Troina alla rete regionale degli sportelli d’ascolto promossa da ANCI Sicilia, che coinvolge oltre 50 amministrazioni dell’Isola.

Il calendario

Il calendario prevede appuntamenti l’ultimo venerdì di ogni mese, dalle 17 alle 19, al MACTRO, il Museo d’Arte contemporanea di via Pintaura. Il primo incontro è fissato per il 30 ottobre. A raccogliere le istanze dei partecipanti saranno l’assessore alle Politiche giovanili Salvuccio Siciliano e i rappresentanti della Consulta giovanile.

L’iniziativa punta a creare un canale stabile di comunicazione tra ragazzi e istituzioni, favorendo la partecipazione alla vita pubblica e l’elaborazione di progetti legati alle esigenze del territorio.

Come orientare i giovani

Le richieste e le proposte emerse durante gli incontri saranno inserite in un database condiviso tra i Comuni aderenti, con l’obiettivo di individuare le necessità più ricorrenti e orientare gli interventi futuri.

«Ascoltare le nuove generazioni significa comprendere il contesto della nostra comunità», ha sottolineato Siciliano, evidenziando il valore del confronto per costruire iniziative rispondenti alle aspettative dei giovani.