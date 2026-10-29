Enna, trauma psicologico: Aleteia presenta due protocolli per la cura

Nuovi approcci alla cura del trauma psicologico, dalle esperienze migratorie ai conflitti armati, al centro del convegno “La mente tra le nuvole 2026”, in programma venerdì 30 ottobre all’Auditorium Vittorio Guidano della Scuola di psicoterapia Aleteia, in via Dante Alighieri 1 a Enna.

Trauma e psicotraumatologia, esperti a confronto

L’iniziativa, dal titolo “Trauma e psicotraumatologia. Dalla CBT agli approcci integrati e complessi”, è promossa dalla Scuola e dal Centro clinico Aleteia con I.S.S.CO., Herbal Neurocare e Volcanic Mind European International Conferences. La direzione scientifica è affidata al professor Tullio Scrimali, il coordinamento alla dottoressa Sibilla Giangreco.

Da Enna due protocolli per i traumi

Scrimali presenterà i protocolli “Xenia”, rivolto soprattutto alle persone migranti che hanno vissuto esperienze traumatiche, e “Archiloco”, dedicato al disturbo post-traumatico da stress legato alle esperienze belliche. Quest’ultimo sarà illustrato per la prima volta. In collegamento web dall’Ucraina interverrà la psicoterapeuta Valentyna Parobii, che parlerà delle conseguenze psicologiche della guerra e della resilienza della popolazione.

Il programma degli interventi

La prima sessione, moderata da Nicoletta Lanza, vedrà gli interventi di Tullio Scrimali, Valentyna Parobii e Antonella Ballacchino, medico e psicoterapeuta. Nella seconda sessione, moderata da Antonella Ballacchino, interverranno Sibilla Giangreco, Ambra Rinaldi e Giusi Morabito. La conclusione sarà affidata a Nicoletta e Dario Lanza, con una relazione sulle sostanze che possono causare traumi e su quelle utilizzate nei percorsi terapeutici.

Aleteia, progetto universitario in musicoterapia

Il convegno si inserisce nel percorso di sviluppo formativo del sistema Aleteia, che affianca alla scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva, fondata da Scrimali nel 1990, un progetto per un corso di laurea triennale in musicoterapia, con possibile avvio nel 2027, subordinato alle autorizzazioni e agli accreditamenti ministeriali. La partecipazione al convegno è gratuita, con rilascio di attestato. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su YouTube.