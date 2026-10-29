Libero consorzio, 8 progetti di servizio civile per scuole e Protezione civile

Il Libero Consorzio Comunale di Enna diventa ente accogliente per otto progetti di Servizio civile promossi dall’associazione socioculturale degli Erei, destinati agli istituti scolastici della provincia e alla Protezione civile. Lo annunciano il presidente dell’ente, Piero Capizzi, e il consigliere delegato Giuseppe Castello.

Sette progetti per l’inclusione scolastica

Sette iniziative coinvolgeranno giovani volontari nelle scuole superiori, con attività di supporto e inclusione degli studenti, anche attraverso l’affiancamento ai docenti di sostegno. Un ottavo progetto sarà dedicato alla Protezione civile, con attività di sensibilizzazione, prevenzione e diffusione della cultura della sicurezza e della solidarietà.

«Abbiamo accolto la proposta dell’associazione degli Erei perché riteniamo che i progetti rivolti agli studenti delle scuole superiori rappresentino un’importante opportunità per promuovere l’inclusione, la partecipazione attiva e il senso di responsabilità delle nuove generazioni», afferma Capizzi.

Capizzi: «I giovani protagonisti della comunità»

«Il nostro obiettivo è coinvolgere i giovani in percorsi che li rendano protagonisti della vita della comunità, valorizzandone le idee, le competenze e la capacità di contribuire al bene comune», aggiunge il presidente.

Sulla Protezione civile, Capizzi sottolinea che «non significa soltanto intervenire nelle situazioni di emergenza, ma soprattutto diffondere la cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà».

Il consigliere Giuseppe Castello evidenzia il valore della sinergia tra amministrazione provinciale e scuole per promuovere il diritto all’inclusione e rafforzare il senso civico dei giovani. Ringraziati il consigliere Domenico Scavuzzo, delegato alla Pubblica istruzione, e i dirigenti scolastici per la collaborazione nella sottoscrizione delle convenzioni necessarie. L’iniziativa punta a rafforzare la partecipazione giovanile e il legame tra istituzioni, scuola e territorio.