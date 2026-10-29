Pioggia di spicchi sul gruppo dell’Orso dal Gambero Rosso

Sei spicchi complessivi, tre per ciascuna insegna, e un risultato che porta ancora una volta Messina sotto i riflettori della pizza italiana di qualità. L’Orso e L’Orso in Teglia conquistano entrambi i Tre Spicchi nella nuova edizione della guida Pizzerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, presentata oggi nel corso della cerimonia ufficiale.

Un doppio riconoscimento che assume un significato particolare nell’anno in cui la guida introduce una nuova impostazione: gli Spicchi diventano il simbolo comune per valutare sia le pizzerie al piatto sia quelle al taglio, superando la precedente distinzione tra Spicchi e Rotelle. Un cambiamento che valorizza, con un unico criterio di eccellenza, due interpretazioni differenti del mondo della pizza.

Per L’Orso, i Tre Spicchi rappresentano la conferma di un percorso di ricerca, identità e attenzione alla qualità che ha contribuito a consolidare il nome della pizzeria nel panorama gastronomico cittadino e nazionale. Il locale si distingue per il lavoro sugli impasti, la selezione delle materie prime e una proposta contemporanea che unisce tecnica e personalità. Con questo risultato, L’Orso si conferma l’unica pizzeria della provincia di Messina a ottenere il massimo riconoscimento nella propria categoria.

Ancora più significativo il traguardo raggiunto da L’Orso in Teglia, specializzato nella pizza al taglio. L’insegna conquista i Tre Spicchi nella categoria dedicata, affermandosi come unica pizzeria siciliana a raggiungere il vertice regionale in questa tipologia. Una consacrazione per un format che punta su impasti sottili, leggeri e croccanti, farciture curate e una proposta pensata per valorizzare la pizza in teglia attraverso ricerca e qualità.

Il risultato si inserisce nel percorso del progetto L’Orso, che nel corso degli anni ha costruito la propria identità attraverso format diversi, accomunati dall’attenzione al prodotto e dal lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte. Un percorso nel quale i riconoscimenti delle guide di settore rappresentano non soltanto un traguardo, ma anche uno stimolo a continuare a investire in competenze, ricerca e innovazione.

“Il merito è da condividere con l’intera squadra: pizzaioli, cucina, sala e tutte le professionalità che contribuiscono ogni giorno alla qualità dell’esperienza offerta al pubblico”. Questa la visione collettiva del pizzaiolo Matteo La Spada che, anche in occasione dei precedenti riconoscimenti, ha sempre ribadito l’importanza di condividere il risultato con tutto il team, senza distinzioni di ruolo.

Messina celebra dunque un risultato che premia la continuità, la ricerca e il lavoro di squadra, confermando il ruolo de L’Orso e L’Orso in Teglia tra le realtà di riferimento della pizza di qualità in Sicilia.

Luogo: L’Orso, via Pasquale Calapso, 8, MESSINA, MESSINA, SICILIA