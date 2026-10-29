Spopolamento, sindaci e istituzioni a confronto ad Aidone

Un importante convegno sulle Aree Interne avrà luogo domenica 1° novembre alle ore 17 presso il Geopark Center di Aidone.

Spopolamento ed emigrazione giovanile nelle aree interne siciliane

Un tema scottante che annovera nel suo ventre una grave crisi strutturale legata allo spopolamento, all’invecchiamento demografico e alla progressiva perdita di servizi essenziali come evidenziato più volte da Anci Sicilia.

Drammatico è lo spopolamento e l’emigrazione giovanile tanto che dai dati Istat emerge che tra il 2019 e il 2026 l’Isola ha perso decina di migliaia di giovani. I Comuni con meno di 5 mila abitanti registrano cali demografici severi, con picchi negativi nelle province di Enna e Caltanissetta.

Sanità, scuole e trasporti: i servizi a rischio nei piccoli Comuni

A questo si aggiunge l’invecchiamento della popolazione con un tasso di natalità in continuo calo, il taglio e la carenza dei servizi essenziali come servizi sanitari, scuole, uffici postali e sportelli bancari, la carenza di infrastrutture e mobilità con una rete viaria vetusta ed inadeguata nonché il dissesto idrogeologico ed i rischi ambientali.

Sindaci, deputati e rappresentanti istituzionali al convegno di Aidone

All’importante convegno interverranno vari sindaci, deputati ed assessori regionali tra i quali la sindaca di Aidone Anna Maria Raccuglia, di Piazza Armerina Nino Cammarata, di Mirabella Imbaccari Giovanni Ferro nonché Liborio Gulino amministratore delegato “GAL- Geopoarco Rocca di Cerere”, Medea Ferrigno “Rete Regionale Patto per restare”, Agostino Sella presidente “associazione Don Bosco 2000”, Francesco Costanzo consulente “Formez Aree interne”, Francesco Alberghina, coordinatore provinciale di Controcorrente.

Le conclusioni saranno tratte da Fabio Venezia deputato PD all’Ars, Francesco Colianni Assessore regionale MpA, Cataldo Salerno presidente Università Kore di Enna. Modererà il dibattito l’ex sindaco Enzo Lacchiana.