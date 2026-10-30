Cerami, l’Unione dei Comuni approva rendiconto e bilancio

L’Unione dei Comuni dell’area interna di Troina approva i principali strumenti finanziari dell’ente. La seduta del Consiglio, riunito oggi a Cerami, si è conclusa con il voto unanime su rendiconto 2025, Documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione triennale.

Bilancio e DUP approvati all’unanimità

I lavori sono stati presieduti da Luigi Di Bella, presidente del Consiglio dell’Unione, con la partecipazione del presidente dell’ente Alfio Giachino. Il voto dell’assemblea è arrivato dopo il parere favorevole, anch’esso unanime, espresso nei giorni scorsi dalla Commissione Bilancio presieduta da Lorena Pignato.

L’approvazione degli atti contabili consente ora alle amministrazioni dei 14 Comuni aderenti di procedere con gli adempimenti necessari per avviare le gare relative ai progetti programmati sui rispettivi territori.

Elisoccorso, assunzioni e sostegno alle imprese

Tra gli interventi indicati nella programmazione figurano l’avvio dell’iter per la realizzazione di una base di elisoccorso nell’area di Nicosia e Catenanuova, il rafforzamento degli uffici attraverso nuove assunzioni di funzionari e personale amministrativo e misure di agevolazione economica a favore delle attività domestiche e produttive locali.

Si tratta di linee di intervento che dovranno ora tradursi nei successivi passaggi amministrativi e nelle procedure necessarie alla loro realizzazione.

L’obiettivo dichiarato è sostenere i servizi, le attività economiche e le opportunità occupazionali nelle aree interne, territori che devono fare i conti con problemi di collegamento, distanza dai principali centri e progressivo indebolimento dei servizi.

Di Bella: «Una prova di coesione e alto senso delle istituzioni»

Al termine della seduta, il presidente del Consiglio dell’Unione Luigi Di Bella ha commentato il risultato raggiunto: «Il voto unanime di oggi rappresenta una straordinaria prova di coesione e alto senso delle istituzioni da parte di tutto il Consiglio. Ringrazio sinceramente ogni consigliere. Con l’approvazione definitiva degli strumenti finanziari diamo un via libera cruciale a progetti strategici per i nostri 14 Comuni, confermando il ruolo centrale dell’Assemblea nel rilancio delle aree interne».

A margine della riunione è stato inoltre ribadito l’intento di «lavorare tutti insieme per i nostri territori e per lo sviluppo delle aree interne».

Con l’approvazione degli strumenti finanziari si chiude dunque la fase consiliare. Il passaggio successivo sarà quello operativo: dalle procedure di gara all’avvio degli interventi previsti, per verificare tempi, risorse e ricadute concrete sui territori coinvolti.