“Spiò la ex moglie”, carabiniere condannato ad un anno e 6 mesi

Diventa definitiva la condanna a un anno e sei mesi di reclusione inflitta a un carabiniere in servizio a Gela per accesso abusivo al sistema informatico iSDI dell’Arma. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Gela.

La vicenda giudiziaria

Al centro della vicenda, alcuni accessi alla banca dati delle forze dell’ordine effettuati nel gennaio 2020. Secondo quanto accertato nel corso del procedimento, il militare avrebbe utilizzato le proprie credenziali di servizio per acquisire informazioni sulla ex moglie e su altre due persone a lei vicine, senza che vi fossero ragioni di servizio a giustificare le consultazioni.

Un altro procedimento per il carabiniere

L’indagine aveva preso avvio dall’iniziativa dei superiori gerarchici del carabiniere, dando origine a un procedimento che ha portato alla condanna ora divenuta irrevocabile.

La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario più ampio che riguarda il militare, attualmente imputato in un distinto procedimento per le accuse di violenza sessuale ai danni di minori e maltrattamenti nei confronti della ex coniuge. Accuse che restano oggetto di un autonomo accertamento giudiziario.

Le difese

Nel processo per l’accesso abusivo al sistema informatico, le parti civili sono state assistite dagli avvocati Eleanna Parasiliti Molica, Giuseppe Messina e Giovanni Di Giovanni. Nel corso del procedimento, l’attività difensiva delle parti civili avrebbe consentito di documentare ulteriori consultazioni ritenute illegittime e di far emergere elementi relativi alle dichiarazioni rese da un altro carabiniere, nel frattempo collocato in pensione. Proprio su quest’ultimo aspetto, gli atti vennero trasmessi alla Procura della Repubblica di Gela per le valutazioni in ordine all’ipotesi di falsa testimonianza. In Cassazione, il militare è stato assistito dagli avvocati Salvatore Macrì e Pierfrancesco Bruno.