Enna Calcio, ore decisive per il futuro del club: Travagin fissa le condizioni

Sono ore decisive per il futuro dell’Enna Calcio. La trattativa per la cessione della società sembra essere arrivata a un passaggio cruciale, con la firma dell’accordo quadro con Filippo Garofalo attesa già nella serata di oggi e il successivo versamento della somma concordata.

Il punto del presidente Travagin

A fare il punto sulla situazione è il presidente dell’Enna, Giancarlo Travagin, che ha chiarito alcuni aspetti dell’intesa che, nei giorni scorsi, avrebbero generato incomprensioni tra le parti. In particolare, il nodo avrebbe riguardato il riconoscimento delle spese sostenute personalmente dal presidente, da non confondere con la situazione economica complessiva della società e oggetto della compravendita.

La palla passa all’acquirente

Travagin ha ribadito che la propria disponibilità a lasciare la guida dell’Enna è piena, ma che le dimissioni e il passaggio formale delle consegne devono avvenire secondo una precisa sequenza di adempimenti. Il presidente non intende procedere alla firma delle dimissioni e degli atti necessari al trasferimento della gestione prima che siano stati sottoscritti gli accordi e siano stati effettuati i pagamenti relativi all’intesa.

La disponibilità della proprietà uscente, dunque, non sarebbe in discussione. Ora la palla passa alla parte acquirente, chiamata a compiere gli ultimi passaggi senza i quali il presidente si è detto pronto a ritirare la squadra, ora che sembra essersi messa in carreggiata con un prezioso punto contro il Trapani