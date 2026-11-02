“Orme d’ombra” a Troina: incontro a scuola contro la violenza sulle donne

Il cammino “Orme d’ombra”, ideato da Rosalba Castelli, artivista viandante e presidente dell’associazione Artemixia APS ETS, farà tappa a Troina mercoledì 4 novembre. L’iniziativa attraversa la Sicilia per mantenere viva la memoria delle donne vittime di femminicidio e sensibilizzare le comunità sulla violenza di genere.

La giornata prevede due incontri con gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Istituto omnicomprensivo “Don Bosco – E. Majorana”.

Un cammino per ricordare le vittime

Castelli racconterà il significato del progetto, che porta lungo il percorso nastri ricamati con i nomi delle donne uccise per mano di uomini, realizzati con la collaborazione di donne detenute e volontarie. I nastri vengono lasciati nei luoghi attraversati come segno di memoria e testimonianza.

L’impegno educativo del Comune

L’iniziativa è stata accolta e promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’istituto scolastico. La vicesindaca Silvana Romano ha sottolineato l’importanza di affiancare ai servizi di tutela un percorso culturale ed educativo rivolto soprattutto alle nuove generazioni, per promuovere il rispetto reciproco e prevenire ogni forma di abuso e discriminazione.