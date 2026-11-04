Carcere di Enna, Draià: “1,4 milioni per i lavori di manutenzione”

Sono stati finanziati e aggiudicati i lavori di manutenzione e adeguamento della Casa circondariale di Enna, per un investimento complessivo di 1 milione e 460 mila euro. L’intervento è finalizzato ad affrontare le criticità strutturali e funzionali dell’istituto penitenziario, migliorando le condizioni di sicurezza e gli ambienti di lavoro e detenzione.

Il commissario della Lega Draià

A darne notizia è Francesca Draià, commissario provinciale della Lega di Enna, che richiama anche i gravi episodi verificatisi nel luglio scorso all’interno del carcere, culminati nella rivolta dei detenuti.Il finanziamento dell’opera è stato garantito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, attraverso le risorse destinate alle infrastrutture carcerarie, in raccordo con l’Amministrazione penitenziaria.

«Esprimo grande soddisfazione per questo importante risultato, che rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio ennese e alle criticità della Casa circondariale», dichiara Draià.«La sicurezza degli istituti penitenziari, la dignità delle condizioni detentive e la tutela di chi quotidianamente opera all’interno delle carceri sono priorità che non possono essere trascurate», aggiunge.