Politica in lutto, morto l’ex assessore piazzese Sutera

Piazza Armerina piange la scomparsa dell’ingegnere Luigi Sutera, già assessore comunale e figura che ha legato una parte importante del proprio percorso professionale e umano al mondo della scuola.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore nella comunità cittadina, dove Sutera era conosciuto per il suo impegno amministrativo e per il contributo offerto alla collettività.

Il cordoglio del sindaco

A esprimere il cordoglio della città è stato il sindaco Nino Cammarata, che ha affidato a un messaggio il proprio ricordo e la vicinanza ai familiari.

«La notizia della scomparsa dell’ingegnere Luigi Sutera mi addolora profondamente», ha scritto il primo cittadino, sottolineando come la perdita lasci «tutta la nostra comunità sgomenta».

Il ricordo dell’attività di Sutera

Cammarata ha ricordato il suo impegno, il percorso professionale e «il contributo che ha saputo offrire alla nostra città».

Nel messaggio, il sindaco ha rivolto un pensiero alla famiglia, ai colleghi, agli alunni e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, esprimendo anche a nome dell’intera comunità cittadina «la più sincera vicinanza e il mio affettuoso cordoglio».

