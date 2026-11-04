Il CTG nazionale parla ennese: eletti Luigi Manno di Agira e Sigismundo Mannino di Nicosia

Il Centro Turistico Giovanile rinnova i propri organismi nazionali e Agira conquista una rappresentanza nel nuovo Consiglio. Luigi Manno, socio del gruppo CTG “Il Girasole” e già consigliere regionale dell’associazione, è stato eletto componente dell’organismo durante l’Assemblea nazionale svoltasi a Cosenza.

La rappresentanza siciliana

L’elezione porta Manno a ricoprire un incarico di livello nazionale, dopo l’esperienza maturata nell’ambito regionale. Insieme a lui, per la Sicilia, sono stati eletti Nicola Tindaro Calabria, di Patti, e Sigismundo Mannino, di Nicosia. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre riconfermato Fabio Salandini alla presidenza del CTG nazionale.

Il ruolo dell’associazione

“Continuerò a lavorare – dice Luigi Manno – con spirito di servizio, disponibilità e passione, affinché i valori che animano la nostra Associazione possano tradursi in nuove iniziative, progetti concreti e occasioni di crescita condivisa. Il mio impegno – ha concluso Luigi Manno – sarà quello di rappresentare al meglio le istanze dei territori, sostenere il lavoro dei nostri associati e contribuire, insieme a tutti, a promuovere le finalità del Centro Turistico Giovanile”.

Fondato nel 1949, il Centro Turistico Giovanile è un’associazione nazionale senza scopo di lucro, di ispirazione cristiana, impegnata nella promozione del turismo giovanile e sociale, della cultura, della tutela ambientale e del volontariato. La sua attività si sviluppa attraverso una rete associativa presente in tutta Italia, con iniziative rivolte alla partecipazione e alla valorizzazione dei territori.