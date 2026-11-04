Colletta alimentare a Centuripe: appuntamento nella chiesa del Purgatorio

Centuripe diventa il punto di riferimento ennese per il lancio della trentesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Domenica 8 novembre, alle 17, la Chiesa del Purgatorio, in via Cesare Battisti 30, ospiterà un incontro dedicato all’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, che culminerà sabato 14 novembre con la raccolta di generi alimentari nei supermercati.

La scelta della cittadina ennese offre l’occasione per riportare l’attenzione anche sulla particolare identità di Centuripe, il cui profilo, osservato dall’alto, richiama la sagoma di un uomo.

L’incontro a Centuripe

All’appuntamento interverranno il sindaco Salvatore La Spina, don Pietro Scardilli, vicario generale della Diocesi di Nicosia, Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente della Fondazione Banco Alimentare, e Matthias Oddo, referente territoriale della Colletta Alimentare. La moderazione sarà affidata a Gaetano Scornavacche, volontario dell’organizzazione.

Il confronto sarà dedicato al significato della raccolta e al contributo delle realtà territoriali nella risposta alle situazioni di difficoltà economica e alimentare.

I numeri della rete siciliana

In Sicilia il Banco Alimentare raggiunge 322.121 persone attraverso una rete di 834 organizzazioni partner. Numeri che restituiscono la portata dell’attività di sostegno alimentare sul territorio regionale.

A livello nazionale, la giornata del 14 novembre coinvolgerà oltre 160 mila volontari in circa 12 mila supermercati. Sarà possibile donare prodotti a lunga conservazione, tra cui olio, legumi, conserve, tonno, riso e alimenti per la colazione e la merenda.

Le modalità per partecipare

La trentesima edizione è accompagnata dal tema «Gesti che costruiscono pace» e si inserisce anche nel percorso della X Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Leone XIV, in programma il 15 novembre.

Dal 2 novembre sono inoltre disponibili le donazioni attraverso le piattaforme di spesa online aderenti. Chi vuole partecipare come volontario alla raccolta può iscriversi attraverso il sito ufficiale bancoalimentare.it