04 Novembre
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Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Usa 2026, Ceccardi “I Repubblicani perdono a causa della guerra in Iran”
Italpress - 04/11/2026
di Italpress
Usa 2026, Ceccardi “I Repubblicani perdono a causa della guerra in Iran”
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