Enna, Pace e Rampulla provano a compattare la base: “Esiste una sola DC”

Una base da tenere unita mentre a Palermo si definiscono gli assetti per il futuro. Nelle ore scorse, nella sede provinciale della Dc di Enna, il segretario nazionale Carmelo Pace ha incontrato gli iscritti.

Pace e Rampulla

Lo riferisce il segretario provinciale Nello Rampulla, secondo cui Pace ha rimarcato che “esiste una ed una sola DC”, da tenere unita “nel rispetto delle gerarchie e dei dettati statutari”. Il segretario nazionale, sempre stando alla nota, ha invitato tutti a stringersi attorno al partito in vista delle prossime competizioni elettorali, regionali e nazionali, con “soluzioni e formule” ancora in corso di definizione. Rampulla aggiunge che da tutti i presenti è stato riconosciuto lo sforzo di Pace nella gestione del partito in una fase di transizione, con l’invito a proseguire sulla linea intrapresa, di cui sono state condivise “appieno le linee politiche”.

Il partito dopo il terremoto giudiziario

Il richiamo all’unità non nasce dal nulla. La Dc siciliana arriva a questo passaggio dopo il terremoto giudiziario del novembre scorso, che ha aperto uno scontro tutto interno al partito. Il bilancio, a un anno di distanza, è una pattuglia all’Ars che ha perso pezzi: due deputati regionali, Auteri e Messina, hanno scelto rispettivamente la Lega e il gruppo di De Luca. Gli altri restano nel perimetro centrista.

Il nuovo gruppo all’Ars con Noi Moderati e Udc

È qui che si inserisce la novità politica. Giovedì 12 novembre alle 11, nella sala stampa “Mario Palumbo” dell’Ars, sarà presentato il nuovo gruppo parlamentare che unisce Dc, Noi Moderati e Udc. Ne fanno parte Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Marianna Caronia, Rosellina (Serafina) Marchetta e lo stesso Carmelo Pace. Abbate ha confermato l’alleanza tra i tre partiti in vista delle regionali del 2027.