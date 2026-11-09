Dal titolo italiano alla sfida in Cina, l’ennese Zaira alla conquista della Dynasty Cup

Dalla Sicilia a Shenzhen, in Cina, per una competizione internazionale di danza sportiva. Le allieve di una scuola di danza di Caltanissetta si preparano a rappresentare l’Italia alla terza edizione della Dynasty Cup, in programma a novembre.

La tredicenne ennese è la star

A guidare la spedizione sarà anche Zaira Chiarandà, tredicenne ennese che negli ultimi mesi si è distinta nel panorama nazionale della danza. La giovane ballerina ha conquistato il titolo di campionessa italiana Fida Italia Under 14 nel singolo latino americano, ottenendo cinque medaglie in altrettante esibizioni ai campionati disputati a Casagiove, in provincia di Caserta.

La sfida internazionale

Un risultato che le ha consentito di accedere alla classe internazionale e che conferma il percorso agonistico intrapreso con i suoi maestri. Adesso per Zaira e le compagne si apre una nuova esperienza: la partecipazione alla Dynasty Cup di Shenzhen. Un appuntamento che porterà le atlete siciliane a confrontarsi con realtà sportive di altri Paesi, dopo mesi di preparazione e allenamenti.