Enna festeggia Zaira: a 13 anni è campionessa italiana Under 14 di danza latino americana

E’ ennese la campionessa italiana Under 14 di singolo latino americano Fida Italia. Zaira Chiarandà, 13 anni appena compiuti, guidata dai maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli, dell’Accademia di ballo Asd Dance di Caltanissetta, ha conquistato il suo titolo a Casagiove, in provincia di Caserta.

Cinque medaglie e il titolo italiano

In cinque esibizioni della sua categoria, ha conquistato cinque medaglie vincendo così il titolo di campionessa italiana Fida Italia Under 14 che le apre le porte alla classe internazionale di danza, un ulteriore passo verso il professionismo ed i Mondiali ai quali la ragazza aspira.

Una tredicenne tra scuola e sogni

Zaira è però pur sempre una ragazzina di 13 anni. Brava a scuola, ama la pittura ed il disegno, ascolta la musica, ha tanti amici mentre si prepara ad affrontare la terza media e sogna, da grande, di fare il medico.

Il sostegno della famiglia e dei maestri

Supportata dai genitori Floriana e Giuseppe, Zaira continua a ballare ed allenarsi per affinare la tecnica, avvantaggiata da una naturale eleganza che la contraddistingue. Le cinque medaglie sono, infatti, frutto di interpretazione, musicalità, talento e velocità che hanno strappato gli applausi del pubblico presente al palazzetto dello sport casertano.

Un risultato di assoluto prestigio per la giovane ballerina che premia sicuramente la sua disciplina e la maturità artistica sorprendente per la sua età, maturata grazie alla dedizione dei maestri che la seguono ormai da tre anni.

Una famiglia che vive lo sport

Una famiglia che guarda allo sport come momento di crescita e che si confronta sul campo. Anche il fratellino di Zaira, Mario Alberto, ad appena 11 anni ha conquistato la cintura marrone di karate con i maestri Francesco Inguì e Giuseppe Di Blasi della Seiken Karate di Enna.