Valguarnera, Corrado Bonanno nuovo presidente del Circolo Unione
Valguarnera - 26/06/2026
Nuovo presidente al Circolo Unione di Valguarnera. Si tratta del geometra Corrado Bonanno, che sostituisce dopo un breve periodo di interregno il dottor Salvatore Di Vita.
Il nuovo direttivo del sodalizio
A sostenere nelle attività di sodalizio il neo presidente ci sono: Vittorio Speranza (vicepresidente), Giuseppe Profeta (tesoriere), Francesco Giarrizzo (segretario), Angelo Arena (bibliotecario). A questi si aggiungono Calogero Sardisco e Salvo Indovino.
Un punto di riferimento per la cultura cittadina
Il Circolo Unione, o cosiddetto Circolo di Cultura, è uno dei più prestigiosi ed antichi sodalizi del paese. Quasi tutti gli eventi culturali di una certa importanza hanno luogo nell’ampio salone di piazza della Repubblica, che sorge proprio sotto la sede del Comune. Alcuni anni fa l’amministrazione comunale l’ha insignito, assieme alla Società Rurale Cristiana, del riconoscimento di “Patrimonio culturale di Valguarnera”.
Gli appuntamenti in programma
Tante le attività di carattere culturale che si prefigge l’ex sindaco Bonanno: in itinere diversi nuovi appuntamenti con vari personaggi della cultura e della medicina, la presentazione di nuovi libri, la premiazione degli studenti che si sono distinti col massimo dei voti agli esami di maturità ed il classico torneo di burraco.