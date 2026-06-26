La Banca del Tempo chiude l’anno sociale con un omaggio alla Madonna della Visitazione

La Banca del Tempo di Enna ha concluso l’anno sociale con un momento di preghiera e musica dedicato alla Madonna della Visitazione, patrona della città. L’iniziativa si è svolta in piazza Duomo, dove il coro dell’associazione ha eseguito la coroncina della Madonna, preghiera della tradizione devozionale mariana.

La chiusura dell’anno sociale

Il gruppo di cantori, diretto dai maestri Enzo Millunzi e Pippo Galvagno, ha animato la serata davanti ai fedeli e ai cittadini presenti. La presidente Rita Lo Giudice La Paglia ha spiegato che l’appuntamento è stato scelto come momento conclusivo delle attività annuali dell’associazione, ricordando come la Banca del Tempo promuova lo scambio gratuito di servizi, competenze e conoscenze attraverso il tempo, favorendo socializzazione, solidarietà e partecipazione.