Aree interne, da Vizzini la proposta di Ragusa (ALS MCL): «Una Zona Economica Sociale contro lo spopolamento»

“Abbiamo scelto oggi di ragionare su ciò che sta accadendo a Vizzini per lanciare un messaggio positivo a tutto il Paese, partendo da un’esperienza concreta. Le testimonianze ascoltate questa mattina ci hanno presentato un modello di sviluppo e di speranza che funziona e che infonde fiducia alle persone di questo territorio, fiducia che è capitale sociale, stimola l’iniziativa degli uomini e muove l’economia dei territori. Il modello Vizzini, dalla valorizzazione del patrimonio culturale alle attività produttive, dall’innovazione energetica ai percorsi di inclusione sociale, ci dice che si può fare: e se si può fare a Vizzini, si può fare nel resto del Paese, e questo è il messaggio importante da lanciare”.

È quanto ha dichiarato oggi, martedì 10 novembre 2026, Paolo Ragusa, presidente nazionale ALS MCL e ANCOS UNCI, intervenendo al Borgo della Cunziria di Vizzini (CT) all’evento “Un nuovo percorso per il Sud: confronto sul modello Vizzini”, una mattinata dedicata alla scoperta di buone pratiche di cultura, ambiente, educazione, zootecnia, occupazione e inclusione sociale nelle aree interne, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle realtà territoriali. L’iniziativa, ha visto coinvolti il Comune di Vizzini, il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana.

“Proprio da questo territorio – ha aggiunto Ragusa – vogliamo lanciare una proposta concreta: un’istituzione di una nuona ZES – Zona Economica Sociale per le aree interne, un credito d’imposta che vada a favorire la crescita economica, l’attrazione di investimenti e lo sviluppo occupazionale. La proposta è stata già presentata alla Commissione Bilancio della Camera nell’ambito dell’iter dell’approvazione della Legge di bilancio. Noi riteniamo, infatti, che il fenomeno dello spopolamento delle aree interne si possa contrastare investendo soprattutto sul welafre e la cooperazione sociale”.

Alla giornata hanno partecipato anche: Salvatore Ferraro, sindaco del Comune di Vizzini; Emanuele Incarbone, coordinatore Circoli MCL Calatino Sud Simeto; Don Salvatore De Pasquale, vicario generale della Diocesi di Caltagirone; Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania e l’On. Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; Francesco Colianni, assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità; Giovanni Bocchieri, componente del Consiglio di Amministrazione INAPP, e Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per le Politiche per il Sud, attraverso un videointervento registrato. A moderare è stata Ida Molaro, giornalista parlamentare Mediaset.

Le testimonianze sono state affidate a Fabiola Di Benedetto, vicesindaco del Comune di Vizzini, per il Parco Letterario del Verismo; Piergiacomo Ragusa, direttore GS NET – Ente Gestore Cunziria; Alessandro Migliorini, vicepresidente dell’Associazione Agrivoltaica e Director Head of Public Affairs European Energy, per il Parco agrivoltaico; Donatella Vanadia, imprenditrice agricola, produttrice casearia e medico veterinario, presidente di Donne in Campo – CIA Sicilia Orientale; Ulisse Privitelli, per i progetti SAI Vizzini Ordinari e MSNA gestiti dalle cooperative sociali San Francesco e Opera Prossima, e Matteo Verga, per i progetti SAI Vizzini Ordinari e SAI DM gestiti dalla Cooperativa Sociale Iride.

“Un’area interna come questa – ha dichiarato intervenendo Don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana – con una progettualità significa che ci sono persone con idee e che investono, non solo economicamente ma con il loro impegno e la loro vita e questo è fondamentale. Spesso oggi si pensa che i territori debbano essere soltanto attrattivi, che possano portare turismo, ma questo non ha una visione a lungo termine per il territorio, lo spreme ma non lo rinnova. Allo stesso tempo non si può pensare all’abbandono, allo smantellamento delle strutture sanitarie e scolastiche o dei luoghi sociali. Come si fa allora a rimanere in un’area interna? Serve investire sulle comunità, sui volti di chi le compone, sulla loro umanità, le loro storie, la loro cultura, anche riscrivendola quando è necessario, la loro economia e i loro servizi. Investire su questo significa investire sul futuro, e per fare ciò è fondamentale anche la presenza e l’opera dell’associazionismo”.

“Ho apprezzato molto quanto è stato raccontato oggi, perché questa terra è il frutto di scelte politiche che sono il modo di vedere la società. Abbiamo sentito parlare di terzo settore, di zootecnia, di tanti aspetti della nostra società che quando vengono messe insieme e sviluppate portano a risultati importanti come quelli raggiunti a Vizzini”, ha aggiunto Massimo Dell’Utri, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“La scelta che abbiamo fatto come MCL – ha concluso Alfonso Luzzi, presidente generale MCL e componente del Consiglio di Presidenza CNEL – è stata quella di mantenere tutti i nostri uffici e i nostri servizi proprio nei piccoli paesi, nelle zone più difficili da raggiungere, nelle aree interne. Sono 1871 in tutta Italia. E questo non è facile, richiede molto impegno, ma lo abbiamo fatto perché vogliamo essere un baluardo sempre presente in questi contesti, senza pensare solo alla redditività, ma pensando soprattutto al bene che possiamo portare alle comunità che serviamo e che ci chiedono questa presenza. È questo uno dei modi per contrastare lo spopolamento e la fuga dei giovani”.



