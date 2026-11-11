Contratto edilizia a Enna, scontro tra Ance e Cgil sui numeri

Non si attenua il confronto sul rinnovo del contratto integrativo provinciale dell’edilizia. Dopo la presa di posizione di ANCE Enna, che aveva rivendicato la consistenza economica della proposta presentata al tavolo, arriva la replica della Fillea CGIL. Al centro del nuovo botta e risposta ci sono il valore effettivo degli aumenti, la richiesta di un ristoro una tantum da 700 euro e il rischio che si arrivi a un’intesa senza tutte le organizzazioni sindacali.

ANCE: «I numeri sul tavolo sono chiari»

Il presidente di ANCE Enna, Talio, aveva quantificato in 183,44 euro mensili l’incremento previsto per gli operai e in 204,06 euro quello per gli operai specializzati, considerando gli adeguamenti delle indennità di mensa, trasporto e reperibilità e l’Elemento variabile della retribuzione (EVR).

«Il rammarico per non aver definito una trattativa che aveva tutte le condizioni per esserlo», aveva scritto Talio, ricordando anche che, secondo i dati della Cassa Edile, gli operai interessati dagli istituti contrattuali sono 4.361.

ANCE aveva inoltre respinto le contestazioni sui tempi della trattativa, sostenendo che gli incontri per il rinnovo territoriale si sono svolti a partire da febbraio 2026. Quanto alla richiesta di ulteriori aumenti salariali e di un’indennità una tantum, il presidente aveva richiamato i limiti delle competenze della contrattazione provinciale: «Il salario o indennità una tantum non sono tra questi, tutto qui».

L’associazione aveva infine confermato la disponibilità a concludere l’accordo anche con le altre sigle sindacali.

La CGIL contesta i conteggi: «ANCE non sa nemmeno contare»

La risposta della Fillea CGIL, affidata al segretario generale Salvo Carnevale, contesta innanzitutto il modo in cui ANCE ha calcolato gli incrementi. Secondo il sindacato, gli importi comunicati non rappresenterebbero il beneficio effettivo per la generalità dei lavoratori.

La Fillea quantifica in 55 euro mensili l’aumento della mensa, ipotizzando 22 giornate lavorative, e in circa 29,66 euro quello medio del trasporto. Sulla reperibilità sostiene che non sia corretto generalizzare gli incrementi, trattandosi di un istituto che riguarda un numero limitato di lavoratori. Per l’EVR, indica invece un incremento aggiuntivo di circa 10 euro mensili per un operaio di terzo livello, subordinato alle condizioni previste.

«Si confermano, dunque, i nostri dati. E si conferma che ANCE sbaglia i conti», afferma Carnevale, contestando anche il riferimento ai 4.361 operai. Per la CGIL, il numero delle posizioni transitate nel sistema delle Casse Edili non coincide automaticamente con quello dei lavoratori che beneficeranno concretamente di tutti gli incrementi, anche in considerazione dei trattamenti migliorativi già presenti in alcune aziende.

Il nodo dei 700 euro e le diverse interpretazioni

Resta soprattutto irrisolta la questione del ristoro economico. La Fillea ribadisce di aver chiesto 700 euro una tantum per compensare il mancato rinnovo contrattuale nel 2026, precisando che la somma sarebbe stata aggiuntiva rispetto agli incrementi discussi.

«Non abbiamo mai preteso di imporre formule giuridicamente impraticabili. Abbiamo chiesto, al contrario, di ricercare insieme una soluzione condivisa», sostiene Carnevale.

Una ricostruzione che si scontra con quella di ANCE, secondo cui la contrattazione territoriale può intervenire soltanto sulle materie delegate dal contratto nazionale e non può introdurre autonomamente aumenti salariali o indennità una tantum. Due interpretazioni differenti che rappresentano uno dei principali ostacoli alla conclusione dell’intesa.

L’ipotesi di un accordo senza la CGIL

Un ulteriore elemento di tensione riguarda la possibilità, prospettata da ANCE, di definire l’accordo anche con le altre organizzazioni sindacali. Una disponibilità che la Fillea interpreta come un tentativo di isolamento.

«Non potete pensare di scegliervi gli interlocutori sindacali», afferma Carnevale, rivendicando il ruolo della propria organizzazione nella rappresentanza dei lavoratori edili e contestando l’eventualità di una rottura delle relazioni sindacali unitarie.

ANCE, dal canto suo, aveva ringraziato le altre sigle per il contributo costruttivo alla discussione e ribadito la volontà di chiudere la trattativa nei limiti delle proprie competenze.

Il confronto resta quindi aperto, ma le distanze non riguardano più soltanto la quantificazione degli aumenti. Da una parte c’è la proposta economica che ANCE considera già significativa e compatibile con le deleghe territoriali; dall’altra la richiesta della CGIL di un ulteriore riconoscimento economico e di una soluzione condivisa. Il rinnovo del contratto integrativo provinciale resta ancora senza un’intesa.