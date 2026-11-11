Enna, scuole regolarmente aperte domani: giovedì 12 novembre lezioni confermate

Nessuna chiusura delle scuole a Enna per la giornata di domani, giovedì 12 novembre 2026. Dopo gli allarmi bomba scattati questa mattina in diversi istituti scolastici, l’Amministrazione comunale ha diffuso una comunicazione per rassicurare famiglie, studenti e personale scolastico.

L’Ufficio scolastico regionale

Secondo quanto riportato nella nota, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha comunicato ai dirigenti degli Ambiti territoriali dell’Isola e ai dirigenti scolastici che sussistono le condizioni per il regolare svolgimento dell’attività didattica.Le lezioni, dunque, si svolgeranno regolarmente in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, salvo eventuali diverse disposizioni delle singole istituzioni scolastiche.

Allarme bomba

La comunicazione arriva dopo le ore di apprensione vissute nella mattinata odierna, quando gli allarmi bomba hanno interessato alcune scuole del territorio, facendo scattare le procedure di sicurezza e i necessari controlli.Una situazione che ha inevitabilmente destato preoccupazione tra genitori, studenti e insegnanti, ma che non comporta, allo stato attuale, la sospensione delle attività didattiche per domani.L’invito rivolto alle famiglie è comunque quello di consultare i canali ufficiali degli istituti frequentati dai propri figli, così da essere tempestivamente informate su eventuali aggiornamenti o comunicazioni specifiche.