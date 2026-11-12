Fillea Cgil Enna: «Ance non sa nemmeno contare. E questo è grave. Dietro i tecnicismi si nasconde un no ai lavoratori»

«I numeri confermano le nostre ragioni. Ance cerca lo scontro e minaccia accordi separati. Non accetteremo tentativi di isolamento né che si scelgano gli interlocutori sindacali più graditi».





La Fillea Cgil Enna «prende atto dell’ennesimo comunicato di Ance Enna che pretende di smentire – spiega il segretario generale Salvo Carnevale – le nostre valutazioni ma finisce, ancora una volta, per confermarle. Mettiamo in fila i numeri, quelli veri:





Mensa: l’aumento è di 2,50 euro al giorno, pari a 55 euro mensili ipotizzando 22 giornate lavorative.

Trasporto: appena 1 euro al giorno per le prime due fasce, 2 euro soltanto per la terza. L’incremento medio mensile è di circa 29,66 euro.

Reperibilità: calcolare aumenti medi generalizzati è fuorviante, perché l’istituto interessa poche unità rispetto alle migliaia di lavoratori del settore.

EVR: per un operaio di terzo livello l’ulteriore incremento sarebbe di appena 10 euro mensili, peraltro legato alle condizioni previste dall’istituto».

«Si confermano, dunque, i nostri dati. E si conferma – ribadisce Carnevale – che Ance sbaglia i conti. Il che, per un’associazione che rappresenta le imprese, è piuttosto grave! Ma il problema vero è un altro. Dopo 21 mesi di trattativa, Ance continua ad agitare tecnicismi contrattuali per nascondere un semplice NO alla proposta della Fillea Cgil Enna: riconoscere ai lavoratori un ristoro economico di 700 euro (tra l’altro sapevano che erano trattabili nell’ambito della discussione) una tantum per il mancato rinnovo contrattuale nel 2026, aggiuntivo rispetto agli incrementi discussi. Non abbiamo mai preteso di imporre formule giuridicamente impraticabili. Abbiamo chiesto, al contrario, di ricercare insieme una soluzione condivisa, individuando lo strumento contrattuale più appropriato per rispondere a un bisogno concreto. Non voler cercare una soluzione significa scegliere di dire NO ai lavoratori. Trincerarsi dietro interpretazioni e tecnicismi strumentali significa tentare di mortificare le loro legittime aspettative economiche».





Carnevale prosegue: «Ance continua, inoltre, a confondere il numero complessivo degli operai transitati nel sistema delle Casse Edili con quello degli effettivi destinatari degli incrementi. Migliaia di posizioni e ore lavorate non significano migliaia di lavoratori che riceveranno indistintamente tutti i benefici annunciati. Molti lavoratori, soprattutto nei grandi cantieri, godono già di trattamenti aziendali per certi versi più favorevoli, che non si cumulano automaticamente con quelli territoriali poiché riguardano gli stessi istituti. Parlano di terzo livello contrattuale? Fanno i professori senza che qualcuno glielo abbia chiesto ma si innervosiscono quando gli fai notare che la platea è molto diversa da quella sparata a mezzo stampa. Ancora più grave è il riferimento di Ance alla possibilità di concludere l’accordo con le sole altre organizzazioni sindacali. Un’eventualità che, nel contesto della contrattazione edile ennese, rappresenterebbe un precedente clamoroso e una rottura gravissima delle relazioni sindacali unitarie. Non abbiamo paura di questo avvertimento. Da mesi assistiamo a un tentativo di isolamento della Fillea Cgil Enna a tutti i livelli. Ora Ance sembra voler trasformare il dissenso contrattuale in uno scontro diretto con la nostra organizzazione. Agita date a casaccio e dimentica che l’avvio delle trattative si trovava in una fase diversa. Vogliono che aggiungiamo quanti mesi abbiamo perso dietro richieste ‘strane’ che provenivano da Ance? Possiamo documentarle se ci tengono tanto».





Il segretario generale della Fillea Cgil Enna conclude: «Non ci prestiamo a questo gioco. Solo perché non siete d’accordo con la Fillea, non potete pensare di scegliervi gli interlocutori sindacali. Il pluralismo sindacale non è un fastidio da aggirare. La Fillea rappresenta lavoratori, iscritti, bisogni e diritti che nessuna controparte può pretendere di cancellare dal tavolo. La nostra organizzazione non cerca lo scontro, ma non arretra davanti a chi prova a imporlo. Continueremo a sostenere le ragioni dei lavoratori e a ricercare soluzioni negoziali serie. Valuteremo tutte le iniziative sindacali e le azioni consentite dall’ordinamento per tutelare i lavoratori edili, i nostri iscritti e le prerogative della Fillea Cgil Enna. Le richieste supplementari non sono un capriccio della Fillea: sono una risposta concreta a un bisogno dei lavoratori con i quali parliamo tutti i giorni. Ance può continuare a discutere di tecnicismi, ma non può cancellare quel bisogno».