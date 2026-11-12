Sicilia e Burundi: il dialogo per opportunità di sviluppo

Prospettive di cooperazione e sviluppo tra la Sicilia e il Burundi. La visita istituzionale dell’Ambasciatore Ernest Ndabashinze a Catania è stata organizzata da Rosario Filippo Tomarchio, founder e CEO di NTLINK per creare un dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico, approfondendo nuove opportunità di collaborazione in settori strategici: infrastrutture, energia, sanità, agroalimentare, istruzione e ricerca. Presente il Decano dei Consoli Onorari della Sicilia Orientale, Domenico Coco. I tre giorni di incontri e confronti (dall’8 al 10 novembre) sono stati infatti dedicati al rafforzamento delle relazioni tra il territorio siciliano e il Paese africano.

“L’obiettivo è trasformare il dialogo in opportunità concrete” ha affermato l’Ambasciatore Ernest Ndabashinze, sottolineando l’importanza di costruire relazioni durature tra Sicilia e Burundi e di promuovere una cooperazione capace di generare sviluppo, conoscenza e nuove opportunità per entrambi i territori.





Nel corso della permanenza a Catania, l’Ambasciatore ha preso parte all’evento Etna Wine Awards, manifestazione che ha valorizzato le eccellenze vitivinicole e agroalimentari siciliane, e ha effettuato incontri con esponenti della deputazione, con i rappresentanti di Compagnia delle Opere e Confcommercio Catania, con il Sindaco di Catania Enrico Trantino, con l’Università degli Studi di Catania rappresentata dalla professoressa Maria Alessandra Ragusa, delegata all’internazionalizzazione, e con la Prefettura, durante i quali sono emerse importanti prospettive di cooperazione istituzionale ed economica,

Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità di investimento nel settore energetico e minerario, al trasferimento di competenze e tecnologie, allo sviluppo di collaborazioni universitarie e alla possibilità di avviare gemellaggi istituzionali tra comunità siciliane e burundesi.

La visita è proseguita presso le aziende ETIS del cavaliere del lavoro Giuseppe Basile, ed Enerklima, realtà consolidata nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico nel Sud Italia, e si è conclusa a Valverde con l’incontro con il primo cittadino Domenico Caggegi, durante il quale è stata approfondita la possibilità di avviare un gemellaggio con una città del Burundi.









Luogo: Comune di Catania, piazza Duomo, CATANIA, CATANIA, SICILIA