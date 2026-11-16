Da Piazza Armerina a Milano, INCISO torna in radio con Natale Happy

Da Piazza Armerina a Milano, inseguendo il sogno di vivere di musica. È il percorso di Giuseppe Falciglia, cantautore piazzese classe 2002 conosciuto con il nome d’arte INCISO, che torna in radio e sulle piattaforme digitali con «Natale Happy», il suo singolo pop riproposto in occasione delle festività natalizie 2026.

Una storia che parte dall’entroterra ennese e arriva nel panorama musicale italiano, attraverso scelte coraggiose, sacrifici e occasioni importanti. Appena maggiorenne, Falciglia ha lasciato la Sicilia per trasferirsi a Milano, deciso a trasformare la passione per la musica in una professione.

Da Piazza Armerina a Milano, inseguendo un sogno

Il trasferimento nel capoluogo lombardo non è stato privo di difficoltà. Per sostenersi e continuare a coltivare il proprio progetto artistico, il giovane cantautore ha lavorato anche di notte, come magazziniere e cameriere. Un percorso fatto di impegno e determinazione, che nel 2022 lo ha portato a firmare con Talking Cat, etichetta indipendente che ha lanciato artisti come Dargen D’Amico e Two Fingerz.

Nel suo curriculum figurano il Premio della Critica al Cantagiro 2022, le aperture dei concerti delle Vibrazioni e dei Gemelli Diversi, la semifinale al Premio Lunezia Nuove Proposte e la finale di Back to Talent, contest con la direzione artistica di J-Ax. Nel 2025 è arrivata anche la semifinale al San Marino Song Contest.

«Natale Happy», il legame con le radici siciliane

Il ritorno di «Natale Happy» rappresenta anche un’occasione per raccontare il legame dell’artista con la propria terra. Il brano, scritto da Giuseppe Falciglia, Emanuele Lacagnina e Mirko Tommasi, propone sonorità pop contemporanee e un’atmosfera natalizia che richiama i ricordi familiari.

«Sono cresciuto in Sicilia, dove il Natale è la casa piena di parenti, la cena della Vigilia e il pranzo del 25 che non finiscono mai. A Milano ho imparato che quel calore te lo porti dentro: “Natale Happy” è il mio modo di tenere acceso quel ricordo», racconta INCISO.

Una canzone che, nella riproposizione per le feste del 2026, riporta al centro proprio quei ricordi e quelle tradizioni che continuano ad accompagnare il cantautore anche lontano da Piazza Armerina.

Dopo «Voglio fare la Rockstar», il suo ultimo singolo, INCISO prosegue così il proprio percorso musicale, portando con sé le radici siciliane e la voglia di costruire un futuro nella musica.