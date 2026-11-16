Omicidio del barrese Salvaggio, condanna definitiva a 13 anni di carcere

Diventa definitiva la condanna a 13 anni di reclusione per Tsvetkov Krasimir Ilyianov, il cittadino bulgaro ritenuto responsabile dell’omicidio di Alessandro Salvaggio, 49 anni, originario di Barrafranca, ucciso nel dicembre 2023 nel carcere di Mammagialla a Viterbo.

Il pronunciamento della Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore dell’imputato, confermando così la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma, che aveva già integralmente confermato la condanna di primo grado. La Suprema Corte ha accolto le conclusioni del Procuratore Generale e le richieste dell’avvocato Giacomo Luca Pillitteri, del Foro di Enna, legale degli eredi della vittima, costituiti parte civile insieme all’avvocato Zaira Angela Baldi, anch’essa del Foro di Enna.

La vicenda

In primo grado, l’11 giugno del 2025, il GIP del Tribunale di Viterbo, al termine del rito abbreviato, aveva condannato Tsvetkov a 13 anni di reclusione, tre anni di libertà vigilata, all’espulsione dal territorio dello Stato e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

La vicenda risale alla sera del 19 dicembre 2023. Intorno alle 22, all’interno del carcere di Mammagialla, Alessandro Salvaggio venne trovato senza vita nella cella che condivideva con il giovane detenuto bulgaro, allora poco più che ventenne.

Secondo la ricostruzione accusatoria, Salvaggio era stato strangolato dal compagno di cella. Inutili si rivelarono i tentativi di soccorso da parte della polizia penitenziaria e del personale sanitario intervenuto.

Le indagini

Le prime indagini avevano preso in considerazione diverse ipotesi sulle ragioni del contrasto tra i due detenuti. La contestazione si è poi concentrata sull’omicidio volontario. Nel corso del procedimento, la Procura aveva chiesto una condanna a 16 anni di reclusione. La difesa aveva sollevato questioni relative alle condizioni detentive e alla personalità dell’imputato. La perizia psichiatrica aveva tuttavia accertato la sua capacità di intendere e di volere.



