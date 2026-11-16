Rapè agli Stati Generali con Schlein: la proposta ennese entra nel programma PD

La segretaria provinciale del Partito Democratico, Katya Rapè, ha preso parte alla due giorni degli Stati Generali della Scuola, l’iniziativa promossa dai dem nella Capitale il 14 e 15 novembre che ha riunito docenti, dirigenti scolastici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, culminata con l’intervento conclusivo della segretaria nazionale Elly Schlein.

Il bilancio della trasferta romana porta con sé un risultato politico concreto per il territorio ennese: la proposta elaborata dalla Federazione provinciale riguardante i Patti di Comunità Educante per le aree interne sarà infatti inserita nel programma elettorale del Partito Democratico.

Patti di Comunità Educante per contrastare lo spopolamento

“Nei tavoli tematici abbiamo approfondito un modello pensato per rispondere alle criticità dei territori più fragili”- spiega Rapè. “Nelle aree interne la scuola non è soltanto un luogo di istruzione, ma rappresenta un presidio fondamentale di socialità, cultura, inclusione e tenuta sociale. La progressiva riduzione dei servizi, unita allo spopolamento, rischia di compromettere il diritto dei giovani a costruirsi un futuro nei luoghi in cui sono nati. Mettere in rete scuole, enti locali, famiglie, associazioni e realtà del territorio serve proprio a creare un’offerta educativa diffusa, contrastando la povertà educativa e la dispersione scolastica anche nei piccoli comuni”.

Le proposte del PD per riformare la scuola

La piattaforma programmatica emersa dall’appuntamento romano punta a una riforma complessiva del sistema scolastico. Tra i punti cardine figurano l’abolizione della normativa sul dimensionamento scolastico – tema particolarmente sentito nell’entroterra siciliano –, l’obbligatorietà della scuola dell’infanzia, il potenziamento del sistema integrato zero-sei anni e un piano straordinario per gli asili nido. Sul fronte del diritto allo studio e del personale, il PD propone inoltre la gratuità dei libri di testo anche alle superiori, l’abrogazione dell’attuale sistema dei 60 CFU per l’abilitazione all’insegnamento, il superamento delle Nuove Indicazioni Nazionali e un piano contro il precariato accompagnato da adeguamenti salariali per i docenti. Completano il quadro gli investimenti sull’edilizia scolastica, l’introduzione stabile dello psicologo a scuola e l’educazione all’affettività obbligatoria in tutti i cicli.

«L’istruzione è un investimento strategico»

Per la segretaria provinciale, il cambio di passo deve partire dall’abbandono dei criteri puramente numerici nella gestione dei fondi: “L’istruzione non è una spesa da tagliare, ma un investimento strategico» sottolinea Rapè. «Non si può parlare di sviluppo delle aree interne e di contrasto allo spopolamento se si continuano a ridurre le risorse usando come unico parametro il calo demografico. La scuola deve tornare a essere il principale ascensore sociale del Paese”.

Risorse per una scuola più giusta e inclusiva

A chi solleva dubbi sulle coperture finanziarie di un piano così ambizioso, l’esponente dem risponde sul piano politico: “La domanda su dove trovare le risorse ha una risposta chiara: si trovano scegliendo di dare priorità alla scuola. Usciamo da questi Stati Generali con un impegno preciso, quello di costruire un’istruzione pubblica più giusta e inclusiva, partendo proprio dai territori che oggi rischiano di restare indietro”.